許淑華爆蔣萬安東發號未付錢 沈伯洋：沒必要深究讓店家捲入選舉

台北市長蔣萬安日前到饒河夜市掃街到東發號用餐，卻遭民進黨議員許淑華爆料未付錢，蔣萬安競辦火速陳清有把錢委託請自治會長付錢，並報案控告許已違反「選罷法」意圖使人不當選罪，民進黨台北市長候選人沈伯洋說，付錢這種事有時候可能有一些小失誤，後續處理好就好，沒必要深究，讓店家繼續捲入選舉。

沈伯洋表示，團隊在掃街既有SOP是後續都會處理付錢的事，當下如果能夠付就一定要付清楚，有些店家有時是很不願意把錢收下來，團隊會再處理，然後有時候也會跟會長一起處理，就不一定，但這件事情其實沒有那麼複雜，希望東發號不要再被選進來這種相關事件。

至於蔣萬安團隊報警提告許淑華，沈伯洋說，大家都是老老實實在做生意的店家，那付錢不付錢這種事情有時候可能就是有一些小失誤，一旦處理好就好了，就好像沒有必要再往後續做這樣的一些處理。