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許淑華控東發號用餐不付錢 蔣萬安疑惑：民進黨議員明明不在現場
年底選戰倒數13天，選戰進入最後肉搏戰。民進黨議員許淑華昨控台北市長蔣萬安前晚饒河夜市名店東發號「白吃白喝」、「沒付錢」等。國民黨議員詹為元已至松山派出所報案，告發許違反選罷法，意圖使人不當選。蔣萬安今被問此事表示，「其實我也很好奇，為什麼是民進黨議員出來在政論節目上面講，她明明也不在現場。」
蔣萬安今天上午到士林市場拜票，對於前晚到饒河夜市拜票用餐，遭指控沒付錢？昨天自治會長已經說明當天狀況，蔣萬安今天也再度還原當天，表示幕僚事先已經給2000元，自治會長也都還原整個經過。
蔣萬安也說，針對（民進黨議員）的不實指控，其實議員詹為元第一時間看到，也非常氣憤，所以他也去告發，自治會長，也都出來還原整個事實的經過，選戰進入這階段，還是必須要本於事實做評論。
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