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已邀蔣萬安出席21日民眾黨大集結 黃國昌：今晚臨江街夜市蔣也會到場

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
黃國昌表示已邀蔣萬安出席21日民眾黨全國大集結。記者黃子騰／攝影
黃國昌表示已邀蔣萬安出席21日民眾黨全國大集結。記者黃子騰／攝影

民眾黨主席黃國昌今天到新北陪同市議員候選人車隊掃街，關於民眾黨11月21日舉辦「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結活動，黃國昌表示已經正式邀請台北市長蔣萬安參與，蔣萬安也樂於參與，黃也透露晚間與館長至臨江街夜市時，蔣萬安也會一起來向市民請安。

民眾黨今天展開民眾號新北市車隊掃街活動，主席黃國昌全天親自陪同提名的各選區候選人陳怡君、邸聖德、吳亞倫、林子宇掃街拜票。上午先至中和與陳怡君舉行車隊掃街，被問及11月27日蔣萬安選前造勢活動，是否會帶民眾黨6名議員參選人一起出席。黃國昌表示，民眾黨選前之夜活動目前內部仍在密切討論，有具體結果會再向外界報告。

媒體詢問關於在台北市柯文哲為何較少與蔣萬安合體，黃國昌指出其實這種見縫插針的問題。大概相關的綠媒問超過了10次了，大家行程都很忙，柯文哲主席全國風塵僕僕，最主要目標是幫助民眾黨的市議員候選人都能夠當選。這是見縫插針的問題，相關媒體已經問過超過10次，大家行程都很忙，柯文哲全台奔波，最主要目標是幫助民眾黨市議員參選人當選。

被問及選前最後關頭有什麼競選策略，黃國昌表示，追求勝選贏得選民的支持，不是只有到選前的時候大車掃才在做。從去年開始陳怡君在中和就一步一腳印提供地方的服務。在還沒有當選市議員之前就深入基層、深入鄰里、深入社區，跟中和這邊的鄉親互動，那其實也承接了非常多地方服務的案件。

黃國昌說，一個好的議員，除了能夠反應鄉親的心聲，做好基層服務以外，更重要的是，要有專業監督的能力，真的敢言。一開始揭發並扒出蘇巧慧家族國庫通家庫這個醜聞的，就是民眾黨的林子宇跟陳怡君，她們不僅扒出了所有曠世智能相關的弊案，也跑去監察院、相關的主管機關檢舉，讓曠世智能正式成為BBC認證的醜聞。

黃國昌強調，目前在新北市即使是現任的議員，也沒有其他的人能夠做到她們真正的專業跟敢言。對於民眾黨提出的議員候選人充滿信心。

陳怡君表示，將維持自己的步調穩紮穩打。黃國昌主席以及柯文哲主席以及學姐，另外跨黨派包含徐巧芯委員都會來陪同車掃，對自己的步調跟節奏非常有信心，相信在中和可以打下這關鍵一席。

黃國昌與陳怡君登上宣傳車在中和展開車隊掃街。記者黃子騰／攝影
黃國昌與陳怡君登上宣傳車在中和展開車隊掃街。記者黃子騰／攝影

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