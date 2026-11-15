姊弟情深！「蔣二姊」蔣蕙筠罕見露面拉票展現親和力 蔣萬安這樣回應

年底選戰倒數13天，鮮少露面的台北市長蔣萬安二姐蔣蕙筠昨出席台北市好人好事運動協會活動，會後逐桌向會員敬酒致意，不忘親自替弟弟拉票。蔣萬安今被問及是否二姐也相當關心年底選情，蔣說，「家人一直都很關心，也都給我很多的支持。」

蔣二姐蔣蕙筠14日出席台北市好人好事運動協會活動，幫蔣萬安拉票，由於蔣蕙筠平時低調、鮮少出席活動，昨天活動幫忙拉票，十足親和力，也成全場焦點。

蔣萬安曾透露，早年他到美國求學時，二姊曾特地前來照顧他、姊弟感情相當深厚。蔣萬安今天上午到士林市場拜票，被問到二姊幫拉票，蔣萬安說「家人一直都很關心，也都給我很多的支持。」

蔣蕙筠昨天出席台北市好人好事運動協會活動，長期關注基層藥師權益及民眾用藥議題的中華民國基層藥師協會理事長沈采穎也將她與蔣蕙筠、立委徐巧芯的合照放上臉書，沈昨也獲頒今年好人好事表揚。新冠疫情期間，她也曾針對口罩實名制、清冠一號等攸關民眾健康的政策提出改善建議。