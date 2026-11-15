謝立功表態支持童子瑋 黃國昌酸：他應該沒那麼重要 堅定支持謝國樑

民眾黨主席黃國昌今天展開新北市車隊掃街行程，關於民眾黨前秘書長謝立功表態支持民進黨基隆市長參選人童子瑋，黃國昌表示，在基隆市長選舉中民眾黨的立場非常清楚，堅定支持現任市長謝國樑。被問及是否會祭出黨紀處分，黃國昌說：他應該沒那麼重要吧。

民眾黨今天展開民眾號新北市車隊掃街活動，主席黃國昌全天親自陪同提名的各選區候選人陳怡君、邸聖德、吳亞倫、林子宇掃街拜票。被問及關於民眾黨前秘書長謝立功日前表態將站台支持民進黨基隆市長參選人童子瑋，黃國昌強調，在基隆市長選舉中台灣民眾黨的立場非常清楚，堅定支持現任市長謝國樑，讓謝國樑市長可以延續他優秀的市政。

黃國昌表示，基隆市民應該沒有忘記，過去基隆連續發動2次的大惡罷，童子瑋在這中間扮演的角色，帶給基隆分裂、對立跟衝突。至於謝立功已很久沒有參與任何黨相關的事務了，最近一次發言竟然是要柯文哲在京華城案認罪，讓支持者非常的不滿。

黃國昌指出，謝立功之前對我們公開提出質疑，他是什麼立論基礎要柯文哲去認罪？明天如果他要開記者會的話，請他說清楚講明白。黃痛批，這樣的人竟然還被最高檢察署聘為廉政委員，難怪台灣的司法如此地讓人不信任。至於會不會對謝立功祭出黨紀處分，黃國昌回應表示：「我想他應該沒有那麼重要。」

黃國昌與陳怡君登上宣傳車在中和展開車隊掃街。記者黃子騰／攝影

黃國昌陪同陳怡君展開車隊掃街。記者黃子騰／攝影