「友善連線」市場催票 侯友宜力挺張善政：一定要比上次更多票

九合一選舉倒數13天，爭取連任的桃園市長張善政今天一早與新北市長侯友宜到八德大湳公有零售市場掃街拜票，「友善連線」一合體就被支持者及採買民眾包圍，不少人搶著握手、拿手機拍照，還有攤商送上鳳梨祝福。張善政昨冒雨跑了一整天行程，今天受訪仍直呼「一點都不累」，想到爭取下一個4年為市民服務，就覺得非常有動力。

張善政、侯友宜今天上午到八德大湳公有零售市場掃街，沿途逐一向攤商及民眾握手拜票。市場通道擠滿人潮，不少支持者高喊加油、比出勝利手勢，也有民眾一路跟著隊伍拍照，兩人不時停下腳步與民眾互動，還有攤商送上繫著紅色緞帶的鳳梨，現場氣氛熱絡。

張善政表示，昨天淋了一整天雨，行程一路跑到很晚，但今天一點都不累，想到正在爭取下一個4年為市民服務的機會，就覺得非常有動力。他回憶，4年前競選桃園市長時，侯友宜就曾到桃園幫忙助選，當時給他很大助力，因此這次再到大湳市場，也要感謝侯友宜前來幫忙。

張善政說，侯友宜過去曾在桃園服務很長一段時間，桃園有許多老朋友看到侯，都認為他是非常值得信賴的人，「他推薦的人也是值得信賴的」，希望藉由侯友宜助陣，爭取更多鄉親支持。

侯友宜表示，張善政是他多年的老朋友，是「忠厚善良認證」，而且有很多創新的想法。張善政這4年來與新北市可以說是一家人，不管交通、產業，甚至教育、文化，都有很多合作，他非常感謝這4年來，桃園與新北持續合作、共融。

侯友宜說，自己過去曾在桃園服務，今天來到八德又看到許多多年老戰友，相信大家對張善政的支持非常一致。他希望張善政這次不但能夠高票當選，而且「一定要比以前更多」，呼籲選民支持一個善良、正派、認真努力的好人，桃園未來就會更好。