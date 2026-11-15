東發號未付款？遭蔣萬安競辦告發 許淑華：店家當下就是沒收到錢

台北市長蔣萬安日前到饒河街東發號，遭民進黨北市議員許淑華指沒有付錢，對此，蔣萬安競選辦公室回應原委並告發許違反選罷反。許淑華今早受訪表示，蔣萬安團隊和自治會等怎麼談付款不清楚，但重點就是用完餐後的當下，東發號就是沒有收到錢；尊重蔣辦告發也願意配合調查。

蔣萬安競選辦公室表示，許淑華指控蔣團隊「不付錢」的說法，與事實嚴重偏離，後來即使郭洪金鳳會長出面澄清，許淑華仍繼續造謠蔣市長「說謊」，根本是嚴重誤導大眾的認知作戰，也已違反選罷法「意圖使人不當選罪」。同時已完成報案，不容許有心人士抹黑。

許淑華今受訪還原，當初東發號接到訊息是，蔣萬安團隊要來店內吃飯，但店家並沒有說要招待這件事情，「從頭到尾都沒有說要招待、不收錢。」當下蔣萬安團隊吃完離開，東發號確實沒有收到錢。

她說，後來隔天，饒河街夜市自治會確實有來付清，但店家以為是自治會自掏腰包，所以店家也是客氣話說小錢不用。至於蔣萬安團隊與自治會的錢怎麼談、錢是誰付不清楚，但她只是站在店家立場，當下就是沒有收到錢。

媒體問到是向東發號的老闆娘或誰求證後發文？許淑華說，向誰求證不用去講，但這些內容全部都確認過才敢這樣發文。

她強調，東發號的牆壁上掛著「請先付款」所有消費者都一樣，每個人都先付款，覺得這件事情就是讓東發號覺得沒有付錢。而且一群人進來坐下來、吃完就走，店家都在旁邊不敢過去，畫面上都有直播。

許淑華表示，蔣萬安團隊稱已報案要告發她「我尊重，我也會配合調查，我是陳述整個事實。」就由她來處理，大家也不用打擾東發號和自治會，讓店家好好做生意。