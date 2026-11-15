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藍營猛攻市民大道縫合遭林夕質疑製造仇恨 沈伯洋：太炒作
民進黨台北市長候選人沈伯洋日前提出市民大道縫合政見，遭到藍營攻擊，作詞人林夕昨發文，稱自己曾在市民大道住過，質疑「候選人提出改善方案，怎麼就只能換來執政團伙敵意的冷嘲熱諷呢？這種態度只為了製造仇恨嗎？」沈今天上午出席活動受訪也認同表示，對手行為，可能讓有些人覺得太炒作。
林夕昨在Threads上發文，談到11年前就住在市民大道旁，生活機能很少越過高架橋以北，可以說「走過去不就等於三條八德路、1.5條中山北路而已嗎」，但物理距離只有數字，心理門檻卻活生生地、抽象而又實在，但走在東京版的市民大道怎麼就沒有這種負擔呢，質疑，「候選人提出改善方案，怎麼就只能換來執政團伙敵意的冷嘲熱諷呢？這種態度只為了製造仇恨嗎？」
沈伯洋認為，林夕作為在台北市生活過可能對於提出一些政策有些認同的地方，但對手一直把他所提出來政策談到縫合、陪伴拿來炒作，可能會有些人覺得可能有點太過於炒作。
而針對蔡康永昨日也發文談到陪伴，沈表示，雖然他有看到，他還不是很確定蔡發文在描述這個狀況，就不多做連結。
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