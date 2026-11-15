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許淑華控東發號用餐不付錢 蔣萬安疑惑：民進黨議員明明不在現場

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蔣萬安遭抹黑用餐不付錢 洪孟楷：先拿2千要付、店家婉拒

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）14日舉辦安心大遊行，13日晚間也前往饒河夜市掃街拜票。聯合報資料照
台北市長蔣萬安（中）14日舉辦安心大遊行，13日晚間也前往饒河夜市掃街拜票。聯合報資料照

民進黨台北市議員許淑華控台北市長蔣萬安昨晚到東發號白吃白喝、沒付錢。對此，國民黨立委洪孟楷說，造謠吃飯不付錢，如同電影「讓子彈飛」中六子吃粉橋段，且饒河夜市自治會長昨晚也證實團隊事先拿2千元要付餐費，因店家婉拒，才委託自治會協助處理，呼籲選民別讓背後的「黃四郎」奸計得逞，喊話1128出門投票。

洪孟楷說，昨天8萬人冒雨走上街頭，展現對台北的熱愛與堅定；沒想到竟有人拿「吃飯沒付錢」抹黑造謠，網路立刻大量轉發、留言，甚至成為媒體焦點。這種未查清事實就急著扣帽子的操作，難道就是所謂的「正向、陽光、溫暖」？

洪孟楷比喻，這根本就是電影「讓子彈飛」中，六子吃粉橋段的現代翻版。電影裡，六子明明只吃一碗粉，卻硬被誣指吃了兩碗，逼得六子百口莫辯；明明團隊堅持付錢，卻被指控吃霸王餐，且也確實有付但未經查證就造謠、就是為黑而黑。

洪孟楷指出，饒河夜市自治會長昨晚親自出面還原經過，證實團隊事先就拿出2千元要付餐費，因店家婉拒，才委託自治會協助處理。事實已經清楚，蔣萬安團隊也採取法律行動，要為清白討回公道；但這種廉價的抹黑，究竟誰在算計？而背後的黃四郎，目的為何？

洪孟楷說，昨天安心大遊行，8萬人在風雨中堅持3個小時，已經證明一件事，真正的支持，不會因為幾句抹黑就動搖；真正的民意，更不是靠幾篇網路文章就能抹煞。

洪孟楷拿電影裡說「槍在手，跟我走！」現實中，則是「票在手、出來投！」手上的選票，就是守護民主、拒絕抹黑最有力的武器；呼籲大家

1128堅定出來投票，不讓謠言得逞、不讓那些想造謠設計的黃四郎們得意。

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