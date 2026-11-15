又罵人！曹興誠：用「台北安可」當競選標語 顯示蔣萬安無能低智

聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠將台北市長比喻為「菩薩和邪靈的對決」，遭台北市長蔣萬安批評是消費宗教，且製造仇恨跟對立。曹興誠昨又將炮火對準蔣萬安表示，用「台北安可」作為競選標語，顯示蔣萬安的無能、低智。

曹興誠指出，「安可」一般代表法文encore 的音譯，指在各類舞台表演結束後，觀眾要求表演者回到舞台上再加演一首或數首曲目。

曹興誠說，用「安可」，等於把市政比擬成舞台表演，本身就不恰當。而「安可」只是要求再唱一兩曲，不是要重複整場表演；所以用「安可」來代表「連任四年」的期望，也不倫不類。

曹興誠還說，最可笑的是，「安可」的中文意思，是「豈可」、「怎麼可以」；所以「台北安可蔣萬安」的標語，中文的意思是：「台北豈可再讓蔣萬安連任」？

他表示，用「台北安可」作為爭取連任的口號，是個大笑話；證明蔣萬安和他那些罵粗話、比中指的競選團隊全都是低智的草包。這些人只會抹黑、造謠、誹謗，要幹點正事則絕對無能。

曹興表示，離投票還有兩個星期，請蔣萬安不必再從事無謂的競選，就像樣地表演一下「安可」吧。蔣可以提醒台北市民，「瞠目」不可以唸成「堂木」，羅大佑的胡言亂語，只會讓人「瞠目結舌」，不會「振聾發聵」。蔣萬安也可以宣布，「安可」代表的是，他的四年表演已經結束，蔣萬安代表「講晚安」。