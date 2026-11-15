賴總統雲林站台批「張家整碗捧去」 許宇甄：民進黨雙標令人不齒

賴清德總統昨天批評雲林「張家整碗捧去」，更在閉門會議提及「雲林真的能接受張三世嗎？」，國民黨團書記長許宇甄今天批評，堂堂中華民國總統竟靠嘲諷候選人家世助選，對民進黨自家的政治世家卻視而不見。難道國民黨的政治傳承叫世襲，民進黨的政治傳承就叫民主？

許宇甄說，中華民國總統竟然淪為靠嘲諷候選人家世、挑撥地方情緒來助選的政治打手。賴總統口口聲聲反對家族政治，卻對民進黨自家的政治世家視而不見。難道國民黨的政治傳承叫做世襲，民進黨的政治傳承就叫做民主？如此赤裸裸的雙重標準，簡直是把雲林鄉親當成可以隨意操弄的對象。

許宇甄指出，按照賴總統的邏輯，民進黨在新北市難道也沒有人才，才需要提名蘇貞昌的女兒蘇巧慧參選市長？蘇系立委長期霸佔新北立委席次，掌握龐大政治資源與影響力，這才是賴總統口中應該檢討的政治家族與權力世襲問題。賴總統如果真心反對政治家族，應該先檢討民進黨自己的提名，否則就是徹頭徹尾的政治偽善。

許宇甄質疑，蘇家成員涉及政府投資與資源分配的相關爭議，更應該接受社會公開檢驗。民進黨如果自認清廉，就應清楚交代相關投資的決策程序、利益迴避及監督機制，而不是一面高舉公平正義的大旗，一面對自家人的利益關係輕輕放下。賴清德有時間拿別人的家世做文章，怎麼沒有勇氣用同一把尺檢驗民進黨的政治家族？

許宇甄強調，張嘉郡曾擔任三屆立法委員，具有英國留學背景，也有多年國會問政及地方服務經驗。她的學經歷、政策能力與服務表現，都可以接受選民公平檢驗。政治人物的父親是誰、家族背景如何，不能成為否定個人能力的理由。難道出生在政治家庭，就沒有參政權利？難道賴總統認為，雲林鄉親連判斷候選人能力的智慧都沒有，還需要總統親自來唬弄大家怎麼投票？

許宇甄表示，每逢選舉，民進黨就把張家的家世拿出來反覆炒作，彷彿只要罵幾聲張家就能掩蓋自己執政的無能。雲林鄉親關心的是農產品價格、農民收入、產業發展、青年就業、醫療資源與交通建設，不是賴總統口中的政治血統論。賴總統應該告訴雲林人，中央究竟替地方做了多少事，而不是靠貶低候選人來轉移焦點。

許宇甄嚴正指出，民主政治比的是能力，不是血統；選舉比的是政績，不是家譜。賴總統如果認為政治世家就是原罪，就請先從蘇貞昌家開始檢驗，不要只敢對在野黨指指點點，卻對民進黨的政治家族裝聾作啞。雲林人有自己的判斷力，更有自己的尊嚴。賴總統不要以為自己當了總統，就有資格羞辱雲林人的智慧。