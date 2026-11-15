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沈伯洋引火影忍者台詞…陳沂笑：動漫阿宅人設卻連這都搞錯？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚在二二八公園舉行「洋流祭」音樂活動，沈登台與吉祥物共舞，現場宛如歡樂嘉年華。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚在二二八公園舉行「洋流祭」音樂活動，沈登台與吉祥物共舞，現場宛如歡樂嘉年華。記者胡經周／攝影

台北市長選舉公辦政見昨第一場登場，民進黨候選人沈伯洋動漫火影忍者」台詞「木葉的同胞都是我身體的一部分，村裡的人都相信我，我也相信大家。」卻誤稱是主角鳴人講的，應是初代火影千手柱間講的。網紅陳沂在臉書問，相信沈伯洋喜歡動漫，但如果很喜歡火影忍者，喜歡到政見發表會上都要講，會連這句話是不是鳴人講都搞錯？

昨天的公辦政見會，沈伯洋提到「火影忍者」並稱引用主角鳴人的話：「木葉的同胞都是我身體的一部分。村裡的人都相信我，我也相信著大家。」沈表示，鳴人成為火影，不是為了發號施令，是為了和村裡不分先來後到的人，一起守護家園。

陳沂表示，沈伯洋一直想塑造自己動漫阿宅人設，還刻意在政見發表會上引用火影忍者的台詞：「木葉的同胞都是我身體的一部分，村裡的人都相信我，我也相信大家。」沈說這是主角鳴人講的，結果根本不是，講這句話的是初代火影千手柱間。

「真想知道接下來又要怎麼拗？鳴人：我一定要成為航海王（誤）」，陳沂提到，是說她相信沈伯洋有喜歡動漫，但如果很喜歡火影忍者，喜歡到政見發表會上都要講，會連這句話是不是鳴人講的都搞錯嗎？

陳沂也說，「你們問我台北市長支持誰？欸，我其實是希望沈伯洋當選的，因為如果他當選，我就有源源不絕的題材可以寫，根本笑話永動機。」

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