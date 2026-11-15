最後倒數不到2周 謝國樑：走進市場、街頭與鄰里爭取更多市民認同

尋求連任的國民黨基隆市長謝國樑說，連日來他持續走訪各區向市民說明施政成果，也聆聽大家對生活環境的期待，選舉最後剩不到2周，他要用最後的時間，更勤走基層，走進市場、街頭與鄰里爭取更多市民認同，了解他完成的12項建設成果，讓市民看見推動建設的決心，以及繼續為基隆打拚的準備。

謝國樑昨先後到成功市場、信義市場掃街拜票，向攤商及採買民眾問候、爭取支持。兩處市場民眾反應熱絡，謝國樑沿途與大家親切互動，持續深入市民日常生活的場域，將基層支持凝聚為向前邁進的力量。

謝國樑表示，市場裡的每一次交流，都是了解市民需求的重要機會。連日來，謝國樑持續走訪各區，親自向市民說明施政成果，也聆聽大家對生活環境的期待。選舉期間更要勤走基層，讓市民看見推動建設的決心，以及繼續為基隆打拚的準備。

謝國樑列舉12項建設，從騎樓整平、行人友善環境改善，到汙水下水道接管等，他推動的各項工作都與市民每天的生活緊密相連，市政成果要讓市民在生活中看得見、感受得到，未來也將持續從地方需求出發，把既有建設做得更完整，讓城市進步落實在每一個街區。

距離投票日不到最後2周，謝國樑將持續加緊腳步，走進市場、街頭與鄰里，爭取更多市民認同。競辦呼籲，將每一份支持化為實際行動，11月28日踴躍出門投票，支持3號謝國樑，讓各項建設持續推進，支持基隆繼續正向發展。