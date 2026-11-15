基隆七區大眾走 童子瑋走仁愛區「神靈庇佑下的移民開拓史」路線

民進黨基隆市長候選人昨號召七區民眾完成20條走讀路線，橫跨基隆七個行政區，由20位專家與文史工作者，帶領市民從不同角度認識自己的家鄉。

童子瑋參與仁愛區「神靈庇佑下的移民開拓史」路線，從海洋廣場出發，沿途認識慶安宮、奠濟宮、許梓桑古厝，以及仁愛市場、崁仔頂的歷史。

童子瑋昨深夜在臉書貼文說，昨天他參加「基隆大眾走」，和許多熱愛基隆的市民朋友，一起走進街道巷弄，重新認識這座他們生活的城市。今年是基隆400年，400年前西班牙人從海上來到基隆，開啟基隆與世界交流的歷史。但基隆400年的故事，不只是外國人來到台灣的故事，更是一代又一代基隆人，在這塊土地上生活、打拚、落地生根的故事。

童子瑋說，主辦單位規畫20條走讀路線，橫跨基隆七個行政區，邀請20位專家與文史工作者，帶領大家從不同角度認識自己的家鄉。他參與的是仁愛區「神靈庇佑下的移民開拓史」路線，從海洋廣場出發，沿途認識慶安宮、奠濟宮、許梓桑古厝，以及仁愛市場、崁仔頂的歷史，這些都是他們熟悉的地方，卻也藏著許多容易被忽略的故事。

尤其是雞籠中元祭，從早年的漳泉械鬥，到後來透過宗親輪值、共同祭祀，逐漸化解族群衝突。這不只是一項宗教活動，更代表基隆人如何從對立走向團結，形成共同的城市認同。

童子瑋說，一座城市真正的價值，不只是蓋了多少建築、完成多少工程，更重要的是，生活在這裡的人，對這座城市有多少認識、多少感情，以及多少值得傳承的共同記憶。

未來，他希望基隆在持續建設、發展產業的同時，也能好好保存這些珍貴的文化資產，讓老建築有新生命、傳統產業有新機會，也讓下一代的孩子，能夠驕傲地說出自己家鄉的故事。

童子瑋感謝有理文化，以及所有投入活動的文史工作者與領路人，讓他們有機會用不同的視角，看見基隆的美好。認識一座城市，最好的方式，就是走進這座城市；愛一座城市，最好的開始，就是了解它的故事。