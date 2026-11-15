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觀察站／彰化遲來的歸隊 效果待觀察

聯合報／ 本報記者劉明岩

千呼萬喚之下，彰化縣長王惠美終於點頭輔選國民黨縣長候選人魏平政，並要求縣政顧問、秘書團隊全力投入。如今距投票日不到兩周，這場遲來的「阿美歸隊」威力幾何，實質效果待觀察。

王惠美為現任縣長，也是彰化藍營最具實力的政治人物，擁有綿密的地方組織及基層人脈，不僅選舉上從無敗績，加上八年執政累積的政治能量，本就是魏平政挑戰接棒的重要助力。然而，國民黨在提名過程中與王惠美未能充分取得共識，讓藍營的這張「王牌」一直打不出來，消耗選戰時間，更讓基層支持者無所適從。

實際上，王惠美並未完全退出選舉場合，近一個月來，除了魏平政，只要其他候選人邀約，她幾乎「有求必應」。地方政壇因此認為，「王惠美終究會回來，只是在等適當時機」，透過壓軸登場製造驚奇，卻因消息提前曝光，少了預期的震撼效果，讓王惠美覺得可惜。

王惠美此時點頭，除了政黨責任及高層協調因素，也有個人政治考量。她是彰化藍營的精神象徵，不可能完全不輔選，如因屬意人選未獲提名，就不支持黨提名的候選人，一旦魏平政選情不利，王惠美恐也得承受基層質疑，此時出手，既是向黨內表明團結立場，也是維護自身形象。

王惠美的組織投入，可能帶動部分觀望的藍營支持者歸隊，但不等於所有支持者選票就會自然轉移。

對魏平政而言，王惠美的支持是助力，卻不是勝選的保證。如何將遲來的團結轉化為實際動員，並建立自己的選戰主體性，才是魏平政最後衝刺必須面對的課題。

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