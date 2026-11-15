雙方融冰 彰化王惠美站台相挺魏平政

選戰倒數十二天，國民黨籍的彰化縣長王惠美昨終於為同黨候選人魏平政站台輔選，王惠美與魏平政並肩而立，大談政績，呼籲支持黨提名的人選；但十五分鐘輔選，沒有牽手高喊凍蒜造勢，魏平政說，王親自到場就是支持。

國民黨在彰化縣陷苦戰，王惠美因黨提名過程不受尊重，拒與黨主席鄭麗文見面，也遲未替魏平政站台。黨內前天傳經立法院前院長王金平牽線，王魏已融冰，據了解，王惠美原本要驚喜登場，卻因為高層先宣布消息而「破哏」。

王惠美上月出席國民黨公投造勢，跟魏平政同台，那天王惠美未對縣長選舉表態；據了解，魏當時遞出和美後援會成立大會邀請函，王昨應邀出席。

昨天傍晚，魏平政成立和美總後援會，原本的規畫是，王惠美五時五十分到場，與雲林縣長張麗善、魏平政合體大進場；但是王惠美五時十分就現身，簽名後入座，魏得知消息十分鐘後趕到，二人比鄰而坐，比出「二號」手勢。

王惠美隨後與魏平政上台，一旁還有和美鎮長林庚壬。王惠美花了約五分鐘，講述北彰化施政，請選民支持「延續我施政的縣長候選人」；她希望國民黨提名的候選人都能當選。不過，王惠美站台時，都沒提到魏林等人，也沒拉起兩人的手喊「凍蒜」。王致詞後離場，停留約十五分鐘，魏特意到王的座車旁九十度鞠躬，王點頭後搖起車窗離去。

魏平政說，這是王惠美第一次和他正式同台，並言明支持能延續她施政規畫的縣長候選人，這個人選就是他；王惠美呼籲大家支持黨提名的候選人，也沒提到同台的其他候選人名字，作法一視同仁，外界不必見縫插針。

彰化政壇議論，離投票只剩下十多天，有多少成效仍待評估。不過，熟悉王惠美性格的人士說，王的組織已動起來，有望帶動藍營基層支持者歸隊。