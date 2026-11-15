藍拚保四搶高雄 綠重兵決戰雙北

九合一進入決戰時刻，藍綠都重兵集結雙北，民進黨出動「雙總統」，由賴清德總統、前總統蔡英文領軍，盼以「清流」帶動陸軍；國民黨除「三子」密集車掃全台外，六都將持續主打「做事連線」凸顯藍營市政牌，展開「保四搶高雄」大作戰。

選戰關鍵兩周，民進黨定調「決戰雙北」，空戰將由民進黨台北市長候選人沈伯洋的洋流主導，結合新北市長候選人蘇巧慧，希望把兩人的影響力發揮到最大；陸戰則由賴總統為首的總統級輔選團領軍，透過勤走地方鄉鎮、密集安排拜廟行程，並大力宣傳中央施政政績。

民進黨出動由賴總統、副總統蕭美琴和前總統蔡英文組成的「總統級輔選團」頻頻大軍壓境新北，藍營也不敢大意，新北市長侯友宜（漢子）、台中市長盧秀燕（燕子）和立法院長韓國瑜（禿子）「三子」同場力挺後，台北市長蔣萬安和新北市前市長朱立倫將持續助力，主打「做事連線」，用政績牌持續爭取選民支持。

新北除了天王相互較勁外，藍綠最後兩周將直搗對手大本營，搶攻意味濃厚。

賴總統、副總統蕭美琴今天將深入深藍票倉永和，合體拉抬蘇巧慧；侯友宜今天也將陪李四川直搗綠營優勢選區三重車掃，李四川最後還會連跑十幾個行政區，鎖定溪北、溪南及北海岸拓票。

綠營輔選基層已啟動青年返鄉投票，私下評估若能將投票率催到接近七成，雙北都可靠洋流攻勢翻盤；藍營原本在六都中擁有四都，在洋流衝擊下進入「保四搶高雄」大作戰，據了解，藍委將對蘇巧慧家族國發基金案持續追擊，全力圍堵洋流、拆解「洋流慧聚」，在李四川政見發表會聲勢上揚後，趁勝追擊。