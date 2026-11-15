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李「三子」合體推薦vs.蘇獲「雙總統」加持

聯合報／ 記者林媛玲林昭彰王長鼎王慧瑛／新北報導

新北市長選舉激戰，國民黨新北市長候選人李四川昨在中和、永和造勢，「三子」立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜助講加持，現場氣勢高昂。民進黨新北市長候選人蘇巧慧在新莊辦萬人造勢，「雙總統」賴清德總統、前總統蔡英文等人出席造勢，蘇被神將揮到臉，當場門牙斷裂、血流如注，賴總統稱讚，打落牙齒和血吞，仍沒讓她卻步。

李四川在藍營大票倉中和區舉辦「中和大團結之夜」，晚間七時過後，現場湧入六千名熱情民眾支持。藍營立委、國民黨主席鄭麗文輪番上陣助講，最後侯友宜、盧秀燕一起與李四川同時登台，現場氣勢高昂。

盧秀燕致詞時大讚李四川是台北、新北及高雄三位市長最倚賴的副市長，他是中華民國對城市治理最厲害的人，更稱讚李四川辯論會表現「帥爆了」，有機智反應還能抓對方痛點；侯友宜細數李四川過去的政績表示，如果不支持一定會後悔。

韓國瑜壓軸登場致詞說，李四川這麼苦的出身，「一開始選就變成黑道」，這選舉太可怕；李四川有三個苦，第一苦是苦讀出身，第二個苦是當公務員後為民所苦，第三是受到這麼多苦，希望十一月廿八日苦盡甘來。

蘇巧慧在新莊辦造勢，請來「雙總統」及高雄市長陳其邁造勢，但蘇進場時被一同演出的神將揮到臉，造成門牙斷裂，但蘇巧慧即使滿口鮮血，仍態度鎮定，唱完「粉紅超跑」。她說「見紅是保佑，再困難都沒關係」。李四川得知蘇巧慧受傷透過臉書發文表示，選舉忙碌，安全第一，期盼蘇委員早日康復。

「老天爺的考驗，我們有通過嗎？」賴清德隨後上台詢問全場支持者，現場響起如雷掌聲，賴說，從這件事就能看出蘇巧慧會是一位勇敢的市長，打落牙齒和血吞，仍沒讓她卻步。他有觀看蘇巧慧昨天政見會表現，表現令人激賞，證明蘇巧慧已經準備好了。賴也提醒雖然目前民調領先，但支持者不能鬆懈，要繼續催票。

蔡英文上台時開場幽默說「我是正牌主委喔！不是榮譽主委」，她說，每一次到新北都會想起十六年前參選新北市長的點滴，她請台下支持者至少一人幫忙拉廿票，助蘇巧慧成為第一位新北女市長。

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