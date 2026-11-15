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火力全開 李四川：罵我弟無法澄清蘇巧純案

聯合報／ 記者林媛玲林昭彰唐筱恬張曼蘋張文馨／連線報導
國民黨新北市長候選人李四川（中）昨晚在中和辦團結之夜晚會，新北市長侯友宜（右三）、台中市長盧秀燕（左三）等大咖到場。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（中）昨晚在中和辦團結之夜晚會，新北市長侯友宜（右三）、台中市長盧秀燕（左三）等大咖到場。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長候選人李四川和民進黨候選人蘇巧慧前天在新北市長政見會駁火，蘇巧慧在結論時飆罵一分多鐘，李四川昨表示「罵我弟弟沒辦法解釋及澄清她妹妹獲補助這件事」，更進一步延伸，年輕人創業很孤單，「如果我是蘇巧慧的妹妹，就不會孤單，這公平嗎？」蘇巧慧昨面對李四川追問曠世智能案，僅回政見會是把握機會跟更多市民報告政見和願景。

藍營在北高兩場市長辯論攻勢凌厲，接著，選戰過程中相對平和的李四川也在政見會邀請蘇巧慧直球對決蘇巧慧胞妹蘇巧純的曠世智能案補助爭議。有網友喊「川伯完勝」、「老實人生氣了」。藍營人士指出，政見交鋒有機會影響中間選民或不一定出門投票者的意願，在基層掃街也逐漸感受到民眾對李四川的熱度變高。

藍營輔選人士表示，李四川昨天在政見發表會的表現，替沉悶的藍營支持者發聲，一吐為快；蘇巧純案涉及利益衝突迴避法，卻沒人敢查，這點會讓中間選民認為不公，也會引起年輕人的相對剝奪感；從實際接觸的民眾到網路上的聲量，都開始湧現這些質疑，既然蘇陣營不回應，就天天提醒。

綠營輔選人士指出，李四川在政見會全程不看稿，靠四十年公部門經驗展現十足自信，也強化「熟悉市政」形象；但蘇巧慧以地方議題進攻，追問「三○七公車到哪裡」，凸顯自身對地方的熟悉度，雙方攻防也成功扭轉為市政能力的比較。

民進黨內認為，新北選情差距仍小，最後階段經不起失言或攻防失焦。黨內近來也刻意少談民調，除了避免參選人及支持者因選情看似有利而鬆懈，也擔心刺激藍營重新集結；尤其選情進入高原期後，黨內更強調「戒慎恐懼」，不宜過早產生領先感。

李四川與蘇巧慧昨上午分到八里和淡水車掃，部分時間、區域車隊重疊，較勁意味濃。兩人晚上接力尬場，李四川在藍營大票倉中和辦「中和大團結之夜」，蘇巧慧則在新莊舉辦「新莊會贏造勢晚會」。

政見會後，李四川指，每次外界對蘇巧慧質疑時「她就罵我弟弟的事，我要告訴她應該要直球對決，罵我弟弟沒辦法解釋，也沒辦法澄清她妹妹的這件事情。」籲蘇巧慧心平氣和對外界質疑，好好說明。

對此，蘇巧慧昨天表示，政見會是把握時間，向新北市民報告政見和願景，希望透過大家關注，想想要帶給城市未來什麼樣的態度跟風氣，證明她準備好了，她就是新時代最好的新北市長候選人。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）昨在新莊陽光草坪辦造勢，賴清德總統（左）壓軸力挺，綠營接連打出總統牌衝刺選情。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）昨在新莊陽光草坪辦造勢，賴清德總統（左）壓軸力挺，綠營接連打出總統牌衝刺選情。記者葉信菉／攝影

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