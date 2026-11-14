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遭抹黑到東發號「白吃白喝」 蔣萬安競辦提告北市議員許淑華

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遭抹黑到東發號用餐不付錢 蔣萬安競辦火速提告許淑華

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員許淑華。聯合報系資料照
台北市議員許淑華。聯合報系資料照

民進黨台北市議員許淑華控台北市長蔣萬安昨晚到東發號「白吃白喝」、「沒付錢」等，蔣萬安競選辦公室指出，國民黨台北市議員詹為元也已至松山派出所報案，告發許淑華違反選罷法，意圖使人不當選。

競辦指出，饒河街夜市自治會會長郭洪金鳳已出面澄清，蔣市長團隊先前已將用餐費交給她，委由代為付款，儘管當下店家表示不用，仍堅持一定要付款，隔天會再來一次。

競辦表示，許淑華指控蔣團隊「不付錢」的說法，與事實嚴重偏離，後來即使郭洪金鳳會長出面澄清，許淑華仍繼續造謠蔣市長「說謊」，根本是嚴重誤導大眾的認知作戰，也已違反選罷法「意圖使人不當選罪」。

競辦指出，詹為元稍早已完成報案，絕不容許有心人士用造謠抹黑的方式進行負面選舉、傷害店家與民主，也提醒許淑華，作出指控前應善盡查證義務，不應以認知作戰手法潑髒水、抹黑蔣萬安。

蔣萬安競辦出示報案證明。圖／蔣競辦提供
蔣萬安競辦出示報案證明。圖／蔣競辦提供

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