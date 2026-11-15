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遭抹黑到東發號「白吃白喝」 蔣萬安競辦提告北市議員許淑華

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安心大遊行…蔣萬安6批民進黨政府 喊話投不信任票

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣洪子凱楊正海屈彥辰李承穎／台北報導
台北市長蔣萬安昨舉行「安心大遊行」，八萬民眾分別由競選總部與大安森林公園出發。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安昨舉行「安心大遊行」，八萬民眾分別由競選總部與大安森林公園出發。記者許正宏／攝影

首都市長選戰激烈，市長蔣萬安昨辦安心大遊行，破八萬人冒著大雨走上街頭力挺，蔣感謝大家這段時間在網路社群伸張正義，也謝謝大家不畏風雨勇敢站出來，呼籲不要再沉默，「要對民進黨政府投下不信任票」。民進黨市長候選人沈伯洋昨辦「洋流祭」，吸引上萬人響應，沈盼創造首都歷史。

蔣萬安、台中市長盧秀燕領軍的黃線隊伍，昨下午二時半在南京東路競選總部出發，前往終點台北市政府。中午已陸續有支持者到場，人人頭戴「台北安可」飄帶、手持「愛心氣球」，擠爆台北小巨蛋周邊，藍線隊伍由立法院長韓國瑜與蔣萬安太太石舫亘在大安森林公園共同領軍。民眾黨秘書長周榆修也帶領六名黨籍北市議員候選人在光復南路應援。

遊行活動伊始，雨勢由小轉大，現場支持者熱情不減，紛紛撐傘或穿雨衣，還有支持者展開超大國旗，沿路喊蔣萬安台北安可、凍蒜聲不斷。

韓國瑜表示，雖然天上下著雨，但大家內心都在燃燒，民進黨一到選舉就透過媒體名嘴與網軍抹黑造謠、散播恨的力量，這並非台北市民所樂見。呼籲市民用選票堅定支持蔣萬安，讓北市爆發陽光與愛。

「安心大遊行」最後在府前廣場集結，滿場凍蒜聲中，蔣萬安（左三）與妻子石舫亘合比愛心圖案，嗨翻全場。記者許正宏／攝影
「安心大遊行」最後在府前廣場集結，滿場凍蒜聲中，蔣萬安（左三）與妻子石舫亘合比愛心圖案，嗨翻全場。記者許正宏／攝影

大咖助陣 牽手展藍白團結

蔣萬安在傍晚近五時站上市府舞台，盧秀燕、新北市長侯友宜、新北市長候選人李四川等人都到場，民眾黨議員集結，牽起手展現藍白團結。

蔣萬安致詞六批民進黨政府，包括讓小孩到老人吃下毒油，卻沒有任何官員負責下台、新潮流高官賤賣台糖土地、民進黨反對很多民生法案如毒酒駕、用司法追殺政治立場不同的人、半個月來有三位國軍弟兄姐妹犧牲，還有很多老師被校事會議壓得喘不過氣，「但民進黨政府不在乎，難道你們不憤怒嗎？」

蔣萬安說，最近台北充滿許多造謠抹黑，讓社會瀰漫不安，例如北市兒虐不是六都第一，但是對手卻不斷抹黑，造成社會恐慌；如果沒人願站出來說出事實，虛假言論就會多到超過這座城市的善良，呼籲支持者不要再沉默。

「我需要大家，我非常需要大家。」蔣萬安說，上個月競總成立時，呼籲所有朋友不要怕，站出來，也謝謝這段期間勇敢站出來，在社群幫忙勇敢闢謠，讓真理愈辯愈明。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚在二二八公園舉行「洋流祭」音樂活動，沈登台與吉祥物共舞，現場宛如歡樂嘉年華。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚在二二八公園舉行「洋流祭」音樂活動，沈登台與吉祥物共舞，現場宛如歡樂嘉年華。記者胡經周／攝影

洋流祭 沈伯洋喊創造歷史

同一時間，沈伯洋也在二二八紀念公園舉辦「洋流祭」，邀請多組樂團表演，沈伯洋約晚間六時抵達，現場大雨也澆不熄支持者熱情。

沈伯洋分享，有別於慷慨激昂、但民眾參與度不足的傳統造勢，他認為每個人都是城市主人，先有市民才有市長，希望辦參與度高的活動，創造更多互動空間，將人串聯在一起。

沈伯洋說，現在位於歷史的區位，身處洪流之中，繼承歷史也要創造歷史，期待大家承繼音樂、多元、反叛的精神，帶著對未來嚮往，一起投票創造台北歷史。

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