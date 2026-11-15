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遭抹黑到東發號「白吃白喝」 蔣萬安競辦提告北市議員許淑華

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蔣：台北不是操弄仇恨的地方 沈：改善1小步改變台北1大步

聯合報／ 記者楊正海洪子凱／台北報導

台北市長選舉公辦政見發表會昨登場，雖未辯論，但藍綠硝煙味濃。市長蔣萬安直言，台北絕對不是操弄仇恨的地方，絕對不是少數人空想與口號的政治實驗室。民進黨市長候選人沈伯洋批，孩童營養絕對不是一周一瓶鮮奶那麼簡單而已，這些政策要好上加好。

政見發表會每人卅分鐘，沈伯洋昨天先抽到上台發表政見，沈伯洋以日前拜訪國民黨籍前議長陳健治作為開場，給他三個叮嚀包含承擔、溝通、圓融，告誡他「市長不僅要做事，而是要來成事」，他也批，這個城市硬體在老化當中，屋子太老了，要等著都更，不能不解決。

沈伯洋強調，過去許多市長讓台北市從無到有，他要讓北市從有到好，值得更好也應該更好，想要更好就需要改變，或許很多民眾習慣不想改變，他理解、也尊重，離開舒適圈不是那麼容易的事情，與其說他要這個城市要改變，不如說要這個城市要改善，「改善的一小步，就是改變台北的一大步。」

沈伯洋最後也引火影忍者主角鳴人在成為火影時說，「村裡的人都相信我，我也相信著大家」，如果是他成為了市長，也是一樣，「我不是為了權力，也不是為了地位。」

蔣萬安在三十分鐘的政見發表，大多數時間陳述過去的施政成績，提及都更也強調明年還會再增加一○五位人力，擴充都更審查及整合量能。

他說，四年前，向市民提出了許多的承諾，一步一步把這些承諾化為具體的行動，「我承諾的，我都說到做到」、「我是說到做到的蔣萬安，市民朋友可以繼續相信我」，下一個四年所承諾的每一項政策，都會一步一腳印的實現。

蔣萬安同時也喊話，台北絕對不是操弄仇恨的地方，不是製造對立、撕裂彼此的舞台，台北更絕對不是少數人空想與口號的政治實驗室，選舉只是一時的喧囂，但是「我們對於台北的愛永遠不曾改變」。

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