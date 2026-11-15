蕭美琴助陣周春米 陪跑4場催票！蘇清泉造勢遇雷雨…支持者相挺

副總統蕭美琴昨赴屏東連跑四場，輔選縣長周春米及市長候選人梁育慈。而針對近日遭名人點名無子女話題，蕭表示生育與照顧鄉親是兩回事，強調女性身體自主權是社會進步指標。國民黨候選人蘇清泉傍晚在東港造勢，但遇上大雨，不少支持者冒雨相挺到最後。

蕭美琴以「上帝的餐桌」形容屏東物產豐饒，從萬丹紅豆、酪農產業到東港黑鮪魚得天獨厚。肯定周春米在歷任縣長打下的基礎上，帶動屏東產業升級，台積電供應鏈、南亞科等科技產業進駐屏科，且延伸至太空領域產業。蕭更稱讚，周施政細膩，生育津貼、營養金到月嫂到宅等「育兒三部曲」讓家庭獲實質支持。

蕭美琴昨一連陪周春米辦四場「喵鵝連線」造勢，下午縣立體育館前舉辦的「屏東米粉大會師」，更號召萬人力挺周春米與屏東市長候選人梁育慈。周春米說，這次選舉她將持續用政策爭取認同、用做事贏得鄉親信任。

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉昨傍晚在東港東隆宮前廣場辦「屏東好未來、屏南大團結」造勢活動，邀立委馬文君、中廣主持人王淺秋助講。但天公不作美，雷雨不斷，不少民眾被迫離開，但有熱情支持者參與到最後。

因雨勢過大，原本準備的十二支麥克風，被淋到故障只剩兩支可用。蘇擔心老人家因雨受寒，並未致詞，最後與太太蘇主榮及各黨籍候選人一起站在舞台上，高呼「蘇清泉凍蒜」，便提早結束活動。