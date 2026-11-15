賴總統雲林助選猛攻「張三世」 張嘉郡籲綠：不應雙標

雲林縣長選情升溫，賴清德總統昨赴雲林冒雨為民進黨候選人劉建國站台，表示彰化「謝家」、花蓮「傅家」都因為民主，沒讓子女選縣長，據轉述，他更質疑雲林真的能夠接受「張三世」嗎？國民黨候選人張嘉郡批綠不應雙標，另成立勞工團體後援會，提出企業加薪獎勵等政策，爭取基層支持。

賴清德冒雨站台致詞，以彰化謝家、花蓮傅家未派子女選縣長為例，批評雲林張家從張榮味、張麗善到家族下一代接連投入縣長選舉，他不相信國民黨沒有人才，強調「我們絕對不能接受這樣子的政壇」。

劉建國則將矛頭指向國民黨對手張嘉郡，批評張嘉郡的姑姑、縣長張麗善執政八年，一事無成。他強調，只要給他一屆任期，將與中央攜手，加速推動產業園區建設，讓雲林子弟留在家鄉工作。

賴清德隨後召開選務會議，會中幹部盼「洋流」效應延伸到雲林。賴清德則表示，雲林要靠自己的力量打選戰，並多次喊話「雲林應該要贏」。

張嘉郡表示，感謝賴總統關心雲林的未來，但民進黨很多縣市也提名政治家族的候選人，不應雙重標準，不要選舉到了就抹黑、貼標籤，鄉親的眼睛是雪亮的。

張嘉郡昨先與張麗善、斗六市長候選人黃尤美及縣議員候選人林岳璋到斗六西市場掃街拜票，後成立勞工團體後援會。她說，西市場承載斗六重要歷史記憶與在地生活，地方對未來規畫有不同期待，她承諾廣納地方意見，兼顧文化資產保存與攤商經營需求。

張嘉郡表示，過去在立法院提案推動「紀念日及節日實施條例」，去年三讀通過後增加五天國定假日，希望持續透過政策保障勞工權益。

她強調，未來會推動「幸福企業獎勵制度」，鼓勵企業為員工加薪、改善福利，並成立ＡＩ勞工技能培訓專班、推動中高齡及婦女再就業支持計畫，針對高風險及高溫作業場所導入ＡＩ智慧職安管理等支持政策。