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遭抹黑到東發號「白吃白喝」 蔣萬安競辦提告北市議員許淑華

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高市長政見藍綠舌戰…柯志恩批雙標 賴瑞隆斥造謠

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺林保光石秀華／高雄報導
高雄市長政見會昨交鋒，國民黨候選人柯志恩拋三問，劍指對手民進黨對手賴瑞隆，從後援會會長的用人標準、光電政治獻金，再追問到兩岸交流是否雙標。記者劉學聖／攝影
高雄市長政見會昨交鋒，國民黨候選人柯志恩拋三問，劍指對手民進黨對手賴瑞隆，從後援會會長的用人標準、光電政治獻金，再追問到兩岸交流是否雙標。記者劉學聖／攝影

高雄市長選舉公辦政見會昨登場，國民黨候選人柯志恩再盯民進黨對手賴瑞隆光電獻金、後援會用人等爭議，另指賴在碩士論文曾提及「到大陸是非常愉快的經驗」，批賴「抗中保台」是雙標。賴瑞隆則反擊柯造謠，且揚言選後捐出選舉補助款，問柯願不願意一起捐？

昨天政見會分兩輪發言，五名候選人每輪發言十二分鐘，柯志恩首輪前半段闡述政見，最後三分鐘猛攻賴瑞隆光電獻金及後援會幹部捲入貪汙、虐兒等爭議，要賴具體說明。

柯志恩質疑賴瑞隆論文稱赴中國是愉快經驗，卻批評饒慶鈴參與海峽論壇是統戰，根本雙標；並批賴陣營數度造謠她刪減高雄兩百億元統籌款，是「烏龍踅桌」。她也以遭公督盟執行長辱罵為例，承諾一當選就會成立反霸凌辦公室，不讓特權進校園。並批賴清德總統稱民進黨籍當選市長，中央將給更多資源，是以政黨決定地方資源分配，「這次選舉是新潮流與非新潮流的抉擇，我沒有派系包袱，不會當政黨傀儡」。

賴瑞隆第二輪發言全面反擊，重申綠能公聽會是與台灣再生能源推動聯盟共同合作，反問蔣萬安、李彥秀也辦過，難道也是為特定廠商？賴說，歷次立委選舉他都遭遇類似指控，選後便無下文，「自己卅年來的誠信、操守與專業，經得起考驗」。

至於論文涉抄襲一事，賴瑞隆競總會後說明，指賴的碩士論文已通過學位審查，以片面內容拼湊指控，只會混淆大眾視聽，此外賴瑞隆從不反對兩岸交流，一貫的原則就是「對等尊嚴、平等互惠」，不接受中國設定的政治前提與威脅強迫。

2026高雄市長選舉公辦電視政見發表會昨登場，民進黨籍候選人賴瑞隆（圖）會後受訪表示，對手柯志恩始終只遵從黨意，未替高雄爭取建設。中央社
2026高雄市長選舉公辦電視政見發表會昨登場，民進黨籍候選人賴瑞隆（圖）會後受訪表示，對手柯志恩始終只遵從黨意，未替高雄爭取建設。中央社

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