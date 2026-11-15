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台南市長激鬥！暗嗆要讓謝「領無補助款」 陳亭妃引兩派論戰

聯合報／ 記者周宗禎吳淑玲王小萌／連線報導
國民黨主席鄭麗文（前排白衣者）到台南助選市長候選人謝龍介（前排右），呼籲選民讓台南改變。記者周宗禎／攝影
國民黨主席鄭麗文（前排白衣者）到台南助選市長候選人謝龍介（前排右），呼籲選民讓台南改變。記者周宗禎／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃前天公開呼籲在外地求學、工作的青年返鄉投票，喊話「我們要讓誰領不到選舉補助款？」引起討論，被指暗批國民黨對手謝龍介。謝龍介昨回應不在乎補助款，只在乎台南能不能更好。國民黨主席鄭麗文南下為謝龍介輔選，喊話藍軍在洋流、司法介選下更要出來投票。

陳亭妃前天出席民進黨「青春返程Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，呼籲在外地求學、工作的青年十一月廿八日返鄉投票，喊話「我們要讓誰領不到選舉補助款？」引發論戰，有人質疑「陳亭妃陣營太靠勢」，也有網友說，「陳亭妃說出大多數台南人的願望，有什麼問題嗎？」

陳亭妃昨天強調「是用年輕人的語言號召年輕人返鄉投票，請聽完整段催票的語意再來做評論吧！真的不要急著對號入座！」她也以台南美食向返鄉子弟喊話，邀請在外打拚的台南子弟回家吃早餐，也要記得返鄉投票。

謝龍介則表示，陳亭妃在網路掀起討論的「這句話」說法其實不值一提，也不回應網友認為「陳亭妃陣營太靠勢」的說法。他強調要把台南多年的各種藏汙納垢清理掉，這個目的才重要，能不能領到選舉補助款，他一點都不在乎，已錄好相對應的影片回應網路上說法。

國民黨主席鄭麗文昨南下陪同謝龍介、市議員候選人車隊掃街，因國民黨提名的台南市議員候選人翁語含選前遭檢調大規模搜索羈押。鄭麗文指出，雖然在野支持者可能因寒蟬效應表態率低；不過如果（執政者）愈大力壓抑，反彈就會愈大。「當你們太過分的時候，那民眾心中自有一把尺」。

至於台南有綠營民代造勢主打與台北市長候選人沈伯洋連線，出現「洋流外溢」。鄭麗文說「這股氣勢有激起民進黨的士氣跟基本盤出來投票。」對藍軍來說，也希望在野的力量、國民黨的支持者一定要踴躍出來投票，尤其最近因為司法全面出動，「這是不公平的一場選舉」，鼓勵民眾勇敢站出來，不要讓台灣的民主被民進黨沒收。

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