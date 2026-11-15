柯文哲、蔣萬安可望合體

台北市長蔣萬安號召安心大遊行，吸引中間選民與「沉默藍」支持者冒雨站出來。民眾黨創黨主席柯文哲昨被問及是否為蔣萬安站台？柯文哲表示，如果方便的話沒有排斥，他自己行程除了廿一日在台北參加活動，其他日期都在台北以外地區，行程都由中央黨部安排。

十一月廿一日是一一二八投票前的超級星期六，藍綠白都將祭出大型活動炒熱選情。政壇預期，柯、蔣在當天合體或站台，將號召白營「小草」歸隊，也將帶旺蔣萬安選情。

柯文哲昨赴台中為民眾黨籍議員候選人車掃站台，他昨中午與國民黨台中市長候選人江啟臣吃午餐直播，大讚江啟臣是「有準備的人」，有理念與邏輯，對台中有長遠規畫，台中市長選舉「我是支持他的」。

柯文哲昨晚出席民眾黨桃園隊造勢大會，與桃園市長張善政、民眾黨主席黃國昌同台造勢，受到「小草」熱烈歡迎。柯文哲說，挺善良的力量繼續，要讓張善政連任，也要挺民眾黨議員候選人；政治的目標是人民，不是意識形態，而政府存在目的，就是讓人民過好一點的生活。