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遭抹黑到東發號「白吃白喝」 蔣萬安競辦提告北市議員許淑華

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安心遊行現場 年輕人、鋼鐵小草站出來挺蔣萬安

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安昨辦安心大遊行，現場湧入不少年輕支持者，也有人攜家帶眷而來，有支持者直言，民進黨太過分，過去不願意表態是因為害怕被出征，不過現在一定要站出來力挺；也有「鋼鐵小草」直呼，善良的人不能被不正直的人迫害，因創黨主席柯文哲的司法案件，決定挺蔣萬安。

昨天遊行隊伍，許多人自製應援小物到場聲援，吳小姐特別將小朋友與蔣萬安合照作成看板高舉，二十多歲廖小姐一身「蔣萬安小物」，戴著有蔣大頭照的髮夾，以安可飄帶綁成領結，手戴先前排隊領取手環，愛心上衣是響應遊行，上頭還有自製的愛心貼紙，背包則是掛有蔣萬安旗幟包包，「支持蔣萬安，風雨無阻。」

廖小姐說，與一群年輕朋友來支持，因為人太多還走到分散，很多朋友以前不參與政治，這次覺得一定要站出來，「的確很多人不敢講，而是默默支持，我對蔣市長有信心，一定會贏。」

三十一歲市民高小姐也說，身邊很多朋友都是投蔣萬安，只是平常比較低調，「站出來讓蔣萬安知道年輕選票還是大有人在」。

許多民眾黨支持者也到場力挺，三十歲市民張小姐說，二○一四年柯文哲第一次參選台北市長，全家就支持柯文哲，心疼他這些年的遭遇，「光是撕裂台灣社會這點，我就無法接受，難道現在質疑執政黨，就要被抄全家？我們不可能再投民進黨。」這次希望透過藍白合，蔣萬安與白營六位議員候選人勝選，繼續為台北服務。

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