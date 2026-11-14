李四川永和造勢 侯友宜、韓國瑜、盧秀燕「三子」到場站台力挺

國民黨新北市長候選人李四川今晚出席永和區仁愛公園舉辦的聯合造勢大會，湧入約5000名鄉親，新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕都先後到場力挺，重現「漢子、禿子、燕子」的三子拚勝選氣勢。李四川表示，會全力接下侯友宜市長這一棒，一棒接一棒，讓新北更棒，全力推動中永和老舊社區都更與捷運建設，帶動地方持續向上發展。

李四川表示，從小全家靠父親捕魚維持生計，父親告訴他：「做人要老實，做事要認真」，這句話永遠記在心裡；他也坦言自己「真的不太會講話」，做工程的理工男第一次選舉，一開始連握手都不太會，但他會用四十多年的經驗與執行力，全力為大家做事；面對膠著的選情，李四川更直言，「少一票就可能會輸」，期盼大家全力支持，用手中一票決定新北的未來。

李四川表示，每一位為他加油打氣的市民朋友，都是他持續為新北拚建設的最大動力，針對中永和地區發展，他會接棒侯友宜市長交下來的建設，加速萬大中和樹林線、中和光復線延伸等捷運路網，大幅提升中永和往返雙北各地的交通便利性，節省市民通勤時間，讓在地生活機能再升級。

李說，對於雙和老屋都更問題，李四川表示，他會以「都更5夠力」政見加速落實，成立府級「都更推動委員會」並親自擔任召集人，透過跨局處整合、簡政便民措施及政策誘因，加速老舊社區翻新，提升市民居住安全，未來會持續秉持務實精神，全力為市政與鄉親福祉打拚到底。

韓國瑜致詞時，感性細數李四川的出身背景，16歲從屏東小琉球到高雄讀岡山農工，每到午餐時間就跑去看火車，同學都以為他愛看火車，其實是沒錢吃午餐；韓國瑜並用三個「苦」形容李四川，第一是「苦讀出身」，第二是「苦民所苦」，第三則是希望受了許多委屈與抹黑的李四川，11月28日能「苦盡甘來」。他也強調，政治人物拿到權力只有兩條路，一條是「作威作福」，一條是「做牛做馬」，李四川一定會為新北市民做牛做馬，而且就職後馬上就能全盤進入狀況，全力為新北衝刺。

盧秀燕說，李四川的帥，重點不是在外表，更重要的是言之有物、反應機智，尤其昨天的辯論表現亮眼，其中一句為新北做的路跟橋「都是我的看板」，感動人心，呼籲鄉親一起當李四川的看板、為老實人宣傳。侯友宜也強調，「李四川就是一個品牌」，從新北、高雄到台北，專挑困難的問題解決，「四川品牌，就是做事的品牌」，不會花言巧語，把事情做好才是真本事。

今晚永和造勢大會，前台北縣長周錫瑋、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌以及立委王鴻薇、牛煦庭、羅智強、林德福到場共襄盛舉，全力支持李四川及新北市議員陳鴻源以及議員候選人陳以樂高票當選。