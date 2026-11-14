造勢門牙斷裂！工作人員驚以為麥克風掉地上 蘇巧慧忍痛2小時後就醫

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在新莊造勢晚會唱歌時，意外因共同演出的神將甩手撞到她導致右門牙斷裂，但仍敬業地忍痛唱完，並且硬撐了2個多小時疼痛直到散場才由丈夫陪同就醫，她的勇敢表現使現場群眾散場仍捨不得離開，擠到台前關心。

蘇巧慧是在晚間約7時50分與特色街舞與文化藝術創意團隊「鐵四帝（T.S.D HIP HOP）」合唱「粉紅超跑」時，表演團體安排了2尊神將（大仙尪仔）上台，神將表演時會用力甩動雙手，握拳的手部是木雕，揮動勁道很大，通常在廟會遊行都會有人戒護防止敲到民眾。

蘇巧慧剛開唱邊走進場時疑似被神將的拳頭揮到手肘，連動使手中的麥克風猛力撞到門牙，當場血流不止。據後場控台工作人員轉述，當時麥克風傳出很大一聲「扣」，原本還以為是麥克風掉在地上，沒想到竟敲到牙齒，大家都嚇壞了。

但蘇巧慧仍臨危不亂勇敢唱完整首歌，台下眼尖觀眾都看到她滿口鮮血和右門牙斷了，唱完歌曲時她堅強地說「見紅是保佑，再困難都沒關係」。事後神將的操作者感到十分自責難過，蘇巧慧還請幕僚趕緊去安慰他，純屬意外不怪他。

意外剛發生，蘇巧慧隨即透過幕僚在Threads發文報平安，「喔對，我剛才在唱粉紅超跑時不小心弄斷半根牙齒，所以這幾天可能要戴著口罩，不過沒有大礙，大家不要擔心。每一顆牙齒都很重要，因此我提出65歲以上長輩的假牙補助，要讓他們更有自信、更健康。話說回來，如果我出一個限量版的缺牙水獺媽媽玩偶會有人想要嗎？」

後來她短暫下台止血再度上台報平安，戴起口罩幽默向全場群眾說，可見得她提出假牙補助政見是很重要的，不只照顧長輩，還能顧漂亮，展現堅強、樂觀態度。並且強忍疼痛撐了2個多小時直到前總統蔡英文、總統賴清德都講完話，晚會結束才由丈夫陪同就醫。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在新莊造勢晚會唱歌時，意外因共同演出的神將甩手撞到她導致右門牙斷裂，但仍敬業地忍痛唱完，並且硬撐了2個多小時疼痛直到散場才由丈夫陪同就醫。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧的勇敢表現使現場群眾散場仍捨不得離開，擠到台前關心、加油打氣。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在新莊造勢晚會唱歌時，意外因共同演出的神將甩手撞到她導致右門牙斷裂，但仍敬業地忍痛唱完，並且硬撐了2個多小時疼痛直到散場才由丈夫陪同就醫。記者葉信菉／攝影