柯志恩拋三問、再控收五互獻金未還 賴瑞隆駁斥「冷飯熱炒」

高雄市長政見會交鋒，國民黨候選人柯志恩今拋三問，劍指對手民進黨對手賴瑞隆，從後援會會長的用人標準、光電政治獻金，再追問到兩岸交流是否雙標。柯會後再提五互集團陳秋白的政治獻金，指賴至今未退還，要求他說清楚，強調未來市長「用錢、用人，都要用高標準來看待」。

柯志恩第一問鎖定後援會用人，追問賴瑞隆延攬幼教、寵物後援會會長時，是否知道兩人涉及的爭議

第二問直指政治獻金。柯志恩在台上質疑，與雲豹能源有關的300萬元捐款是否透過不同管道進入賴瑞隆的政治獻金，追問捐款與賴召開的綠能公聽會有無關聯。

柯志恩會後受訪說，早在30日辯論會就已提出相關質疑，至今未獲賴瑞隆回應，今天在政見會上再拋三問。她說，賴將相關質疑視為「冷飯熱炒」或「抹黑」，但身為市長候選人，「用錢、用人，都要用高標準來看待」。

柯也提到，前兩天上民眾黨主席黃國昌的節目，黃表明會繼續追查雲豹案，賴無法迴避。場外被問到五互集團，柯直指五互是詐騙集團，賴同樣也收了陳秋白的政治獻金，至今未退還。

柯志恩第三問轉向兩岸交流，引述賴瑞隆碩士論文提及「到大陸是非常愉快的經驗」，指賴曾參加海峽論壇，如今卻把台東縣長饒慶鈴以視訊參加論壇指為統戰，當場反問「你參加過海峽論壇，你有被統戰嗎？」

賴瑞隆受訪回應，選舉期間樂見各界支持，若有任何違法之處，歡迎司法調查，至於光電政治獻金，他表示，相關指控6年前就已出現，反批柯把不同的事拿來「連連看」，若有違法，歡迎司法調查；另針對統戰雙標爭議，賴說，不要拿30年前的狀況來談現在，並反問柯，能在中國拿出中華民國國旗。