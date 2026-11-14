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許淑華控蔣萬安到東發號「白吃白喝」 饒河夜市會長：怎可以隨便亂說？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）昨天晚間前往饒河夜市掃街拜票，蔣萬安前往東發號與店家致意。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨天晚間前往饒河夜市掃街拜票，蔣萬安前往東發號與店家致意。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安昨晚到饒河夜市拜票，並在先前發生「菜單遮蔽簽名」風波的東發號用餐，今民進黨議員許淑華爆料，稱蔣在東發號掃街用餐時沒付錢。饒河街觀光夜市自治會長今說明，表示市長幕僚用餐前就已將2000元交給自治會長郭洪金鳳，請她協助支付餐費。

自治會表示，用餐結束後，自治會委員當晚即向店家提出結帳，因店家婉拒收款，加上現場仍有不少客人排隊，才約定隔天再到店結帳。會長郭洪金鳳直言，許淑華事前從未向她求證，「這樣不對，怎麼可以話隨便亂說？」

對於民進黨議員許淑華指控台北市長蔣萬安昨晚在饒河夜市東發號用餐「白吃白喝」。

郭洪金鳳還原，自治會在拜訪前一天就向東發號詢問是否方便安排用餐，店家女婿表示歡迎，也提到願意招待，店家還特地留了兩張桌子。當晚用餐前，她把店家有意招待的訊息轉達給市長幕僚，幕僚當場表示不能讓店家請客。她笑著說那就由她來付，幕僚也婉拒，隨即拿出2000元交給她，請她代為處理餐費。

郭洪金鳳表示，當晚她有向店家詢問餐費，對方婉拒收款。自治會委員郭家旭也說，市長一行離開後，他隨即上前要付錢，店家女婿仍表示要招待，幾次推辭未收。當時店內客人多，外頭還有人排隊，雙方才說好，隔天等店裡比較不忙時再來結帳。郭洪金鳳指出，她和許淑華認識多年，議員有疑問，打通電話就能問清楚。

蔣萬安競選辦公室表示，許淑華若要評論此事，應先向實際經手的人查證，感謝自治會還原經過，呼籲許淑華依當事人的說明更正指控，別再讓店家因選舉攻防受到打擾。

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