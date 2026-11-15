新竹市長選戰／蔡英文、林智堅同框挺莊競程 高虹安車掃催票

新竹市長選戰倒數，民進黨候選人莊競程昨獲前總統蔡英文站台，久未公開露面的前市長林智堅也現身，綠營大咖同框引發關注。爭取連任的市長高虹安主打市政成績，日前與民眾黨創黨主席柯文哲合體直播，今天將祭出車隊掃街，深入市區催票。

蔡英文昨天下午在莊競程、林智堅及民進黨立法院黨團前總召柯建銘陪同下，走訪香山區明發定置漁場，一行人體驗挑魚，還拿起漁獲合照。蔡英文選購黑鯧、土魠魚及白帶魚，花費一千二百多元，品嘗海鮮，現場民眾熱情高喊「蔡實實」，場面熱鬧。

林智堅近年鮮少公開露臉，上月底曾拍影片替子弟兵助選，昨親自現身莊競程活動。莊競程感謝林智堅支持，從十七公里海岸線到南寮，都有林智堅推動的觀光建設，希望延續城市美學，打造南寮至香山觀光廊帶，期待選前有機會與林智堅合體車掃。莊競程說，他向蔡報告選情已「五五波」，蔡英文提醒須戒慎恐懼、更加努力。

無黨籍新竹市長高虹安（左）強打市政成績單，今起車隊掃街，凝聚支持者士氣。圖／新竹市政府提供

高虹安昨先後出席多項市政行程，今天將重回選戰第一線，上午前往十八尖山及南寮竹風市集拜票，下午四時起從關新公園出發，展開跨黨派大團結車隊掃街，發放「新竹有安」環保購物袋，凝聚支持者士氣。

高虹安日前與柯文哲合體直播，談及新竹棒球場重新啟用，表示市府已安排爆米花聯賽，正等待中職聯盟回應場勘，希望促成職棒重返新竹，同時結合旅宿、商圈推動觀光，並透過「新竹風PASS」及旅遊獎勵措施吸引遊客。

針對未來四年施政，高虹安強調交通與教育是重點，持續改善道路、推動大眾運輸及大新竹輕軌，增加校舍與高中招生名額。她表示，首任期已推動多項校舍工程，並創立數位實驗高中，未來建華國中將改制完全中學。柯文哲則稱讚高虹安具理工背景，思路清楚，對其市政治理有信心。