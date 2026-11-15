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苗栗縣長選戰／卓榮泰力荐陳品安 鍾東錦打教育牌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

民進黨拚擴大政治版圖，行政院長卓榮泰與前總統蔡英文昨天都到苗栗幫黨籍縣長候選人陳品安站台，強調現在正是改造苗栗最好時機，期待中央地方互配合；苗栗縣長鍾東錦力拚連任，昨天主打教育牌，強調打造最好的教育環境，讓孩子能在苗栗就學。

民進黨苗栗縣長候選人陳品安昨舉辦「海線大團結」造勢大會，前總統蔡英文溫情喊話，呼籲民眾以當年支持她的力量，送陳進入縣府，讓肯做事、愛土地、行公益的人成為苗栗第一位女性縣長。蔡英文也說，陳品安雖然不是苗栗出生的子弟，但她長期以公益律師身分來幫無助民眾打官司，也留下來擔任議員替民眾服務，深耕地方十多年，疼惜這塊土地、關心勞工，「她就是苗栗人」。

卓榮泰昨到苗栗玉清宮參拜力荐陳品安與苗栗市長候選人林月琴，強調ＡＩ科技時代來臨，正是改造苗栗最好時機。他表示，苗栗北接「桃竹苗大矽谷」，南鄰中部「精密智慧新核心」，地理位置優越，中央挹注經費積極投入苗栗交通建設、提升在地醫療量能等，全面帶動地方發展，盼苗栗脫胎換骨。

苗栗縣長鍾東錦昨天到通霄鎮參加南和、坪頂、城中國小及南和國中的四校及社區聯合運動大會，鍾東錦為學生加油打氣。他表示，縣府今年推出免費營養午餐，接下來還會進行老舊教室改建、課桌椅更新及增加運動設施，要打造出最好的教育環境，讓小孩都能留在苗栗就學。

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