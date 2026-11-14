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李四川中和團結之夜 直呼2個不公平

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川（右三）今晚在中和舉辦團結之夜晚會，並與新北市長侯友宜（右二）、台中市長盧秀燕（左三）一起上台，呼籲支持者多催票、投票。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（右三）今晚在中和舉辦團結之夜晚會，並與新北市長侯友宜（右二）、台中市長盧秀燕（左三）一起上台，呼籲支持者多催票、投票。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長候選人李四川在日前政見發表會上金句連連，一改理工男、奶昔大哥形象，直攻對手民進黨新北市長候選人蘇巧慧有關長者健保費議題，以及妹妹蘇巧純投資的「曠世智能」獲政府投資四千多萬元爭議，讓國民黨主席鄭麗文今天大讚川伯從奶昔大哥變陳高，越陳越香、還帶有嗆辣的後勁。

李四川今天出席國民黨中和團結之夜，再向支持者喊話，今天要跟政府討2個不公平，首先，向台北市等一些經費比較足夠的縣市已經為長輩出健保費，可是蘇巧慧在立法院表決時都不投票支持，行政院不副署也不出聲，若他當選市長一定向中央極力爭取經費，中央不做我們自己做。其次，蘇巧慧妹妹蘇巧純投資的「曠世智能」獲政府投資四千多萬元爭議，都是從我們納稅人的錢給她妹妹，國發會也都不回避，投資失敗也不用還，這樣對我們辛苦創業的年輕人是一種相對剝奪感。

國民黨新北市長候選人李四川今晚在中和舉辦團結之夜晚會，抵達會場後開心向支持者比出三號勝選手勢。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今晚在中和舉辦團結之夜晚會，抵達會場後開心向支持者比出三號勝選手勢。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左）今晚在中和舉辦團結之夜晚會，並與新北市長侯友宜（右）一起大進場，逐一向熱情支持者握手致意。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左）今晚在中和舉辦團結之夜晚會，並與新北市長侯友宜（右）一起大進場，逐一向熱情支持者握手致意。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（中）今晚在中和舉辦團結之夜晚會，並與新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）一起上台向支持者致意。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（中）今晚在中和舉辦團結之夜晚會，並與新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）一起上台向支持者致意。記者潘俊宏／攝影

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