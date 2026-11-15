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桃園縣長選戰／張善政韓流相挺 黃世杰邁邁助陣

聯合報／ 記者陳俊智江婉儀／桃園報導
國民黨桃園市長張善政（右）北區造勢，立法院長韓國瑜（左）前來力挺。 記者季相儒／攝影
國民黨桃園市長張善政（右）北區造勢，立法院長韓國瑜（左）前來力挺。 記者季相儒／攝影

選戰倒數，桃園選情升溫。桃園市長張善政獲藍白相挺，昨先與議長邱奕勝在桃園北區造勢，立法院長韓國瑜喊話「民進黨用恨在選，要力挺張」。民眾黨主席黃國昌陪同車掃，張也赴民眾黨造勢場挺白「小雞」。民進黨市長候選人黃世杰有高雄市長陳其邁陪掃街固票，黃向陳其邁要手機號碼組顧問團，拚桃園發展。

張善政上月成立南區競選總部，昔日民眾黨市長競爭對手賴香伶現身相挺，昨晚張善政先陪民眾黨車掃，民眾黨主席黃國昌也為張站台，隨後張到民眾黨桃園隊造勢現場，為白營議員候選人站台，藍白雙方在桃園展現合作默契。

張善政昨晚在桃園區風禾公園造勢，請到韓國瑜站台，現場颳風下小雨，支持者自四面八方集結，人氣不輸綠營前晚中壢「洋流」掃街。張善政說，「洋流」在中壢聚結，但中壢舊城區翻新就是他任內執行成果，綠營嘴巴罵他不好，但身體很誠實，腳下踩的就是他最好的政績，喊話「再給我四年，讓桃園未來發展穩穩當當」。

韓國瑜說，張是最善良的政治人物，桃園發展蒸蒸日上，但民進黨用「恨」在選舉，選民眼睛是雪亮的。國民黨前主席朱立倫說，張選情沒那麼樂觀，藍營支持者只有六成願意投票，呼籲要站出來。黃國昌表示，選戰倒數不知民進黨會出什麼奧步？民進黨明顯行政不中立，選舉沒穩贏的，把票投進票匭才算穩。

民進黨高雄市長陳其邁（右）昨天北上，幫同黨桃園市長候選人黃世杰掃街拜票。</p><!--5--><p> 記者江婉儀／攝影
民進黨高雄市長陳其邁（右）昨天北上，幫同黨桃園市長候選人黃世杰掃街拜票。

記者江婉儀／攝影

黃世杰陣營連續兩天在南桃園車掃，被外界為鞏固客家基本盤。他昨邀陳其邁助陣，黨籍議員送上客家菜包，掃街過程有熱情支持者尖叫簇擁，陳其邁發送紀念小卡，也吸引民眾瘋搶。

陳其邁表示，桃園是很年輕的城市，非常多高科技產業聚落，要如何讓高科技產業的活力擴散到其他產業，黃世杰政見有很多想法，不只可讓桃園升級，更能帶動北台灣經濟另一波成長。

黃世杰則說，桃園還有很大的進步空間，他會學習陳其邁「緊緊緊」精神，把落後的時間追回來，而桃園也需要一個強大的顧問團，所以他也跟陳要了聯絡方式。

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