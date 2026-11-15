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遭抹黑到東發號「白吃白喝」 蔣萬安競辦提告北市議員許淑華

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沈伯洋小水滴包船造勢恐違法 船家紛取消訂單

聯合報／ 記者洪子凱林媛玲／連線報導

民進黨台北市長候選人沈伯洋「台北大洋流」今晚迎來最終場，將在關渡碼頭大造勢，包船響應的「小水滴」質疑新北市府施壓，沈競總昨證實許多船舶因此取消，新北市府強調接獲詢問才盡速說明娛樂漁船相關規範，何來施壓？李四川競辦批評「為選舉抹黑公務員，大可不必」。

今晚大洋流車掃造勢最終場賴清德總統、高雄市長陳其邁都將到場，民眾發起「水路奇襲」要包船到會場，傳出船長收到新北市府公文以「所轄兼營娛樂漁業漁船船主，從事娛樂漁業活動時，應遵守漁業法」提醒，憂心漁船掛上洋流旗被吊銷執照，陸續取消開船。

沈競總總幹事、立委吳思瑤昨證實，表示雖然感到小遺憾，但競總立場是守法合規，而且安全絕對不能大意，今晚不管車掃的陸路戰隊，或是走水路、包船來參與，都非常歡迎，水上安全防護也會盡可能做到滴水不漏，歡迎大家帶著溫暖，一起參加關渡大會師。

新北市府昨表示，任何水域活動遵守法規維護民眾安全應是基本原則，何來施壓？因連續收到安檢所和漁會詢問，當然盡速回應，在公文白紙黑字清楚說明娛樂漁船載客及航線相關規範，若選前發文就被稱敏感或施壓，難道市政到投票日前都得停擺？

「為了選舉抹黑公務員，大可不必」國民黨新北市長候選人李四川競辦發言人吳亮賢表示，民進黨新北市長候選人蘇巧慧前天才高喊要幫公務員減壓，不到一天，蘇陣營及其支持者立刻用行動證明什麼是以輿論「公然施壓」；蘇陣營以顛倒是非言論攻擊市長侯友宜及市府公務員，企圖影響行政中立，蘇巧慧高喊的公務減壓變公然施壓。

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