基隆選情 市長拉鋸戰 藍綠互嗆要道歉

基隆市長選戰選情拉鋸，基隆市長謝國樑昨到成功市場拜票，謝以任內十二項有感建設努力催票，針對基隆捷運二階是否拆老大公廟爭議，喊話民進黨對手童子瑋不要以不實言論挑撥，要求道歉。童子瑋競辦回應，謝國樑應先為這四年施政跳票先道歉。

謝國樑昨扮母雞，與議員候選人全力跑市場衝刺，先到成功再到信義市場，民眾熱情相迎，謝國樑說，從拜票過程可感受到民眾對他的支持，第一線民眾熱情滿滿，他有信心最後贏得勝利。這場選舉很激烈，大家繼續團結合作，把最後的關鍵票催出來。

針對老大公廟爭議，謝國樑說，市府交通處前天已公開說明捷運二階並未影響老大公廟和創價協會等地點，距離尚有一百公尺，「如果有人要趁機挑撥，是非常不道德的。」他喊話童子瑋要道歉。

童子瑋辦公室回應，謝國樑市長只會不斷跳針說規畫不拆，但謝國樑的市政從來不會依照規畫進行，建議他先為這四年施政跳票道歉，並盡速說明如何杜絕工程變更風險，是否有交通部背書。

童子瑋昨上午與基隆前市長林右昌公布「基隆新國門」政策，規畫基隆港東、西兩岸未來發展藍圖。童子瑋表示，未來他要透過「基港雙心」計畫打造「東岸旅運核心」與「西岸國門中心」，重新串聯港口、觀光、商業、產業與交通發展。

童下午再與高雄市長陳其邁車隊掃街，雖有雨民眾熱情不減，陳其邁說，「黃阿瑪」非常成功，帶動基隆的觀光發展，讚童很多想法都超越高雄，一定會讓基隆不一樣。童子瑋說，「高雄經驗、基隆實踐」，高雄的改變，很值得基隆學習。