花蓮 張峻告文宣涉抹黑 藍營否認發放

無黨籍花蓮縣長候選人張峻接獲檢舉，鳳林鎮有人發放「背刺國民黨，遭法院認證『欺詐牟利』霸占國土等」內容黑函，競總主任胡慧君昨告發涉違選罷法，指黑函併同游淑貞文宣發放且有縣議員吳建志字樣，盼檢方查明。游、吳均否認發放，吳建志認為內容並無不實，張峻應清楚說明。

胡慧君昨由律師陪同到花蓮地檢署告發。胡慧君說，黑函文宣一份共三張，第一張是游淑貞文宣，餘下兩張以漫畫圖文抹黑張峻，印有吳建志字樣但未簽名，黑函意圖使人不當選，告發涉違選罷法第一○四條和第五十二條。

據競總了解，三名婦人是地方農會家政班成員，受雇發送黑函，對內容毫不知情，請檢方查明誰在惡意散發不實文宣。

國民黨籍縣長候選人游淑貞否認委託發送，對內容也毫不知情；吳建志說，他未印製、發送，但內容是他說過的話，可能善心人士引用製作文宣。

吳建志說，政治人物應受檢驗，文宣所指內容都有所本，包括張峻曾因違反「水土保持法」遭判刑，有判決紀錄可查，怎能說是黑函？呼籲張峻別再東躲西藏，公開對外說明。

此外，花蓮市清潔隊日前辦理縣外觀摩活動，遭臉書社團貼出合成處理過的照片影射「餐會疑雲」；市公所昨澄清是每年例行性活動，十三鄉鎮市都有，餐會是返抵花蓮後安排的晚餐行程，被影射的禮品是得標旅行社在投標時承諾提供履約的蛋糕，相關活動採購都有公開資料可查證。市長魏嘉彥痛心清潔隊員辛勞竟成政治抹黑犧牲品，留言「資料準備好了，我們法院見」。