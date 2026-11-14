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賴總統雲林閉門會議諷「張三世」 她反擊雙標：選民會做出最好選擇
雲林縣長選情升溫，賴清德總統今天第5度到雲林為劉建國輔選，並與競選團隊召開選務會議，他除抨擊劉建國對手「張家」整碗捧，據轉述，他也在會中質疑雲林人真的能夠接受「張三世」嗎？張嘉郡對此回應，民進黨也有很多政治家族候選人，不應雙標，她相信鄉親的眼睛是雪亮的，會做出對雲林最好的選擇。
賴清德今在麥寮除為劉建國站台輔選，也召開閉門選務會議，據與會幹部轉述，賴清德會中也提到張家張榮味、張麗善、張嘉郡政治接班問題，質疑雲林人真的能夠接受「張三世」嗎？面對選戰最後階段，他已經排開許多行程，接下來還會多次到雲林輔選，要幹部「要有信心」。
張嘉郡表示，感謝賴總統關心雲林的未來，但民進黨也在很多縣市提名政治家族的候選人，不應該雙重標準。
張嘉郡表示，候選人應該是比政見的好壞，爭取民意的支持，而不是選舉到了就開始抹黑、貼標籤，質疑民意的選擇，她相信鄉親的眼睛是雪亮的，會做出對雲林最好的選擇。
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