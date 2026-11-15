追問里長退選案 議員候選人爆衝突

年底選戰倒數，北市議員選戰白熱化，民眾黨議員陳宥丞昨拜票，遭台灣基進候選人吳欣岱追問前助理王健陞涉性侵退選里長一事並要求表態，陳申請的警察局特勤維安人員與吳助理一度爆發衝突。陳事後在臉書發文痛批「無謂挑釁造謠，請大家理性投票。」

陳宥丞昨在東湖五分市場拜票，吳欣岱疑似緊迫盯人追問陳「支不支持性侵犯選里長」。陳宥丞原本一臉無奈繼續拜票，後因隨行的維安人員為維護安全不慎拍掉對方助選員的手機，引發衝突，吳欣岱指控陳隨行的人動手搶手機，陳宥丞則表示，對於兩方助理紛爭，已交由警方依法調查處理。

陳宥丞表示，前助理王健陞在藍、綠、白議員辦公室服務過，九月事件發生時，他已明確表態支持王退選，並主張相關爭議應回歸制度面檢討，從根本檢視選舉規範。王宣布退選後，兩人未曾見面或聯絡，對於王近期動向並不知情。

陳說，政治人物應對公開承諾負責，也尊重社會各界的關注與監督，若王健陞確實有違背原先退選聲明的行為，就應由當事人向社會清楚說明，接受公眾檢驗，「不論事情是否屬實，我無法、也無權代替當事人對外回應。」

吳欣岱表示，陳宥丞過去轉傳王健陞退選謊言，如今連一句「拒絕性侵犯選里長」都說不出口，身為現任議員讓人覺得很遺憾，在現場宣講過程中，陳宥丞說要正向選舉，但問題是世界上在濫用權力造成傷害的人就是一直存在，講好聽話也不會消失。