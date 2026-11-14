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雙總統助講 賴清德談蘇巧慧斷門牙「老天爺考驗，我們有通過嗎？」

聯合報／ 記者林昭彰王慧瑛／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在新莊辦造勢，進場時疑似被一同演出的神將（大仙尪仔）的手揮到臉，疑似造成門牙斷裂，蘇巧慧仍敬業地將「粉紅超跑」唱完，即使滿口鮮血，她仍態度鎮定，唱完歌曲時，她勇敢地說「見紅是保佑，再困難都沒關係」。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在新莊辦造勢，進場時疑似被一同演出的神將（大仙尪仔）的手揮到臉，疑似造成門牙斷裂，蘇巧慧仍敬業地將「粉紅超跑」唱完，即使滿口鮮血，她仍態度鎮定，唱完歌曲時，她勇敢地說「見紅是保佑，再困難都沒關係」。記者葉信菉／攝影

賴清德總統、前總統蔡英文今晚到新莊區為市長候選人蘇巧慧助講，兩人細數蘇巧慧問政表現，稱讚她非常會照顧人，希望大家幫忙拉票，助蘇巧慧成為新北首位女市長。

在蔡英文、賴清德助講前，蘇巧慧遭一起進場表演的大尊神將的手揮到臉，導致門牙斷裂，瞬間滿口鮮血，蘇仍鎮定地唱完招牌曲「粉紅超跑」。賴清德助講時說，還能唱得沒漏風，展現蘇巧慧堅強、勇敢性格。

「老天爺的考驗，我們有通過嗎？」賴清德詢問全場支持者，現場響起如雷掌聲，賴說，從這件事就能看出蘇巧慧會是一位勇敢的市長，打落牙齒和血吞，仍沒讓她卻步。

「新莊如果大贏，蘇巧慧就贏了。」賴清德說，雖然今晚新莊下雨天氣冷，但選民內心是很熱的，蘇巧慧很會照顧人，「她很會照顧人是有品牌的」，蘇巧慧更是新莊成長的女兒，希望新莊人賣力助攻催票，讓蘇巧慧在新莊衝出高票。

「當市長，交通一定要先通。」賴清德說，他就是新北萬里子弟，看到蘇巧慧重視捷運建設，除了照顧都會區，也將透過交通微血管計畫，照顧偏鄉居民需求，足見她會是非常細膩照顧市民的好市長。

賴也提到，她有觀看蘇巧慧昨天政見會表現，表現令人激賞，證明蘇巧慧已經準備好了。賴也提醒，雖然目前民調領先，但支持者不能鬆懈，要繼續催票。

蔡英文上台時一開場便幽默地說「我是正牌主委喔，不是榮譽主委」，她說，每一次到新北都會想起16年前參選新北市長的點滴，她請台下支持者至少一人幫忙拉20票，助蘇巧慧成為第一位新北女市長。

蔡英文掌兵符出任蘇巧慧競總主委，蔡一出場時，全場氣氛沸騰，她說，感受到全場熱情，因為有一個很活潑的候選人蘇巧慧，特別能帶動大家。

蘇巧慧提起與民主運動前輩史明的互動點滴，她說，每一代有每一代的任務，但希望新北更好、台灣更好目標沒有改變。

蔡英文說，蘇巧慧有3屆立委經驗，知道如何爭取資源，更不會因為正在選舉就抹煞別人努力，她堅信選舉會有政黨的競爭，但城市進步不能中斷，期待未來雙北能有更多合作。蔡還說，新北市長侯友宜說，接任新北市長人選要有能力、有實力，她認為最理想人選就是蘇巧慧。

賴清德總統、前總統蔡英文今晚到新莊區為市長候選人蘇巧慧助講，鼓勵支持者幫忙拉票，助蘇巧慧成為新北首位女市長。記者葉信菉／攝影
賴清德總統、前總統蔡英文今晚到新莊區為市長候選人蘇巧慧助講，鼓勵支持者幫忙拉票，助蘇巧慧成為新北首位女市長。記者葉信菉／攝影

賴清德總統、前總統蔡英文今晚到新莊區為市長候選人蘇巧慧助講，鼓勵支持者幫忙拉票，助蘇巧慧成為新北首位女市長。記者葉信菉／攝影
賴清德總統、前總統蔡英文今晚到新莊區為市長候選人蘇巧慧助講，鼓勵支持者幫忙拉票，助蘇巧慧成為新北首位女市長。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在新莊辦造勢，進場時疑似被一同演出的神將（大仙尪仔）的手揮到臉，疑似造成門牙斷裂，蘇巧慧仍敬業地將「粉紅超跑」唱完，即使滿口鮮血，她仍態度鎮定，唱完歌曲時，她勇敢地說「見紅是保佑，再困難都沒關係」。記者葉信菉／攝影
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賴清德總統、前總統蔡英文今晚到新莊區為市長候選人蘇巧慧助講，鼓勵支持者幫忙拉票，助蘇巧慧成為新北首位女市長。記者林昭彰／攝影
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賴清德總統、前總統蔡英文今晚到新莊區為市長候選人蘇巧慧助講，鼓勵支持者幫忙拉票，助蘇巧慧成為新北首位女市長。記者林昭彰／攝影
賴清德總統、前總統蔡英文今晚到新莊區為市長候選人蘇巧慧助講，鼓勵支持者幫忙拉票，助蘇巧慧成為新北首位女市長。記者林昭彰／攝影

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