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許淑華爆吃東發號沒付錢？ 蔣萬安曝店家不收：堅持付才由自治會幫忙

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）昨晚間前往饒河夜市掃街拜票，蔣萬安前往東發號用餐。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（左）昨晚間前往饒河夜市掃街拜票，蔣萬安前往東發號用餐。記者曾原信／攝影

選戰倒數，台北市長蔣萬安昨到饒河夜市拜票，並在先前發生「菜單遮蔽簽名」風波的東發號用餐，今民進黨議員許淑華爆料，稱蔣在東發號掃街用餐時沒付錢，蔣今受訪說，店家說要招待，但我們堅持一定要付，店家還是不收，所以把錢交給自治會長，請會長幫處理。

自治會長也出面澄清，表示當天蔣萬安團隊有拿兩千元說要先付，她說不用不用，看吃多少再給，沒想到店家不收，還再請兒子去付。

蔣萬安周五晚間前往饒河街觀光夜市掃街拜票，特地到今年8月發生「菜單遮蔽簽名」風波遭網友洗版出征的老字號「東發號」用餐致意。

不過民進黨台議員許淑華今在政論節目爆料，控蔣萬安與立委徐巧芯等大批人進店吃飯，竟沒有付錢就走人，直到隔天才由饒河街觀光夜市自治會會長出面把帳單結清。許怒轟台北市長是有特權可以讓你這樣白吃白喝嗎？

對於綠營議員的指控，蔣萬安今天晚間出席助順將軍廟平安福宴受訪，蔣說，昨天的情況是這店家說要招待，但我們堅持不肯，一定要付，但店家還是不收，所以後來我們把錢交給自治會長，請會長來幫我們處理，所以整個過程就是這樣，不像議員說的那樣。

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