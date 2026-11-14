中和團結之夜藍營三子力挺 直誇李四川辯論會嗆爆蘇巧慧

新北市長選戰倒數，藍綠今晚尬場，國民黨候選人李四川在藍營大票倉中和區舉辦「中和大團結之夜」，晚間七點過後，現場湧入六千名熱情民眾支持，稍晚藍營立委們輪番上陣，待國民黨主席鄭麗文助講後不久，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕一起與李四川同時登台，現場氣勢高昂。

盧秀燕致詞時大讚李四川是台北、新北及高雄三位市長最倚賴的副市長，他是中華民國對城市治理最厲害的人，更稱讚昨天李四川辯論會表現帥爆了，有機智反應還能抓對方痛點，對老人健保案蘇巧慧不投票，小川哥就嗆若蘇巧慧以後當市長就不敢違背黨意。

盧也指李四川長得體面可愛，在西方像蠟筆小新，現在是奶昔大哥，在東方就像電音三太子，三太子是除暴安良，特別受小朋友喜歡且保護小孩，若李當市長對長者好也會對兒童好，但吃虧的是沒有花言巧語，也沒像對手有上千面看板，但小川哥在新北有上千條路與橋就是看板，未來當市長一定會有更多建設，她呼籲大家要幫小川哥拉十票，拉一百票。

新北市長侯友宜也細數李川過去的政績，在場拜託現場民眾一定要讓李四川當選，如果不支持李四川 一定會後悔。

稍後李四川致詞時表示，今天不談中和光復線只談公平正義，老人健保免費案中央本就該支持，但蘇委員現在還在領薪水卻也不去投票，若他回來一定爭取，若中央不做他來做。第二個公平就是年輕人要貸款需抵押，但蘇巧慧妹妹一個人可拿四千五百萬納稅錢，現在已虧三千多萬了，這樣公平嗎?這就讓年輕人有剝奪感。

李四川強調，蘇巧純的爸爸是院長，姊姊是立委，國發會說不用迴避這樣對嗎?他要請法務部長出來背書，若不願背書以後公務員都比照辦理。剩下十幾天就要決定新北市長，也是決定新北的未來，他要誠懇拜託大家當他的分身替他拉票催票，十一月二十八日讓他回新北打拼。

李四川致詞結束後再立即趕往永和造勢活動，立法院長韓國瑜壓軸登場，他說李四川從小琉球來高雄念高中，只要吃飯就看火車，全班以為他愛看火車，他沒錢吃中飯，這麼苦的出身畢業後考上三職等公務員一路爬到行政院秘書長，一開始選就變成黑道，這樣的選舉太可怕。

韓國瑜說，李四川有三個苦，第一苦是苦讀出身，第二個苦是當公務員後為民所苦，第三是受到這麼多苦，希望十月二十八日苦盡甘來，李四川只要就職第二天就全力進入情況， 昨天的辯論會非常有信心，對手攻擊他從容不迫立刻回答，李四川的服務熱情一定會為新北市民做牛做馬，讓李四川這麼品牌帶領我們迎向美麗的未來。

活動結束前，現場全體支持者大喊「李四川凍蒜、議員全壘打」，韓國瑜不忘發揮搞笑能力，向在場支持者說韓院長不用喊加油，只要喊「長頭髮就好」 台下民眾笑成一片。

新北市長選戰倒數，藍綠今晚尬場，國民黨候選人李四川在藍營大票倉中和區舉辦「中和大團結之夜」，侯友宜、台中市長盧秀燕一起與李四川合體。記者潘俊宏／攝影