陳以信指蔣萬安以施政數據接受檢驗 質疑沈伯洋政見缺評估

針對今日台北市長電視政見發表會，國民黨文傳會主委陳以信指出，台北市長蔣萬安以交通安全、都市更新、住宅政策、育兒福利及AI教育等具體施政成果，具體說明過去四年的政策推動與未來規畫。從通學步道改善、幸福住宅擴充，到399元雙北公車定期票，都提出明確數據及政策目標，展現現任市長以施政紀錄接受市民檢驗的最佳態度。

陳以信表示，蔣萬安在政見會中也直接回應民進黨候選人沈伯洋的都更、英語教育、公務員彈性上下班及教師減壓主張，指出市府已有相關措施，並提出後續精進方向。這也凸顯本場政見會的重要問題：候選人提出的新政策，究竟與現行措施有何不同？又能為市民帶來多少實質改善？

陳以信質疑，沈伯洋提出「市民大道點亮計畫」，主張在高架橋下設置兒童遊戲場、運動驛站、夜間市集及藝文空間，甚至興建空中廊道。但市民大道是台北重要交通幹道，空中廊道要蓋在哪裡？是否影響高架結構與道路安全？施工及活動人潮會不會造成交通壅塞？橋下設置兒童遊戲場及夜間市集，消防、空汙、噪音與居民生活如何兼顧？

陳以信也指出，沈伯洋提出「無限都更」，也完全沒有交代公有土地來源、住宅交換估價、住戶權益及政府財務負擔。市民關心的不只是政策名稱，更是老屋能否真正完成更新、居民能否獲得合理保障。

陳以信表示，市政改革當然可以提出新構想，但不能忽略既有政策及行政條件。無論是都市更新、公務員彈性上下班或教師減壓，都應先盤點現行制度的成果與不足，再提出具體改革方案。沈伯洋明顯沒有考慮這些重要問題。

陳以信強調，市長不是創意總監，市政更不是畫大餅比賽。沈伯洋應提出完整的政策成本及行政配套，讓市民看見城市願景如何落實，而不是讓漂亮的藍圖最後淪為空中樓閣。