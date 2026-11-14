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陳以信指蔣萬安以施政數據接受檢驗 質疑沈伯洋政見缺評估

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安出席第九屆台北市長選舉公辦政見發表會。記者曾吉松／攝影
國民黨台北市長候選人蔣萬安出席第九屆台北市長選舉公辦政見發表會。記者曾吉松／攝影

針對今日台北市長電視政見發表會，國民黨文傳會主委陳以信指出，台北市長蔣萬安以交通安全、都市更新、住宅政策、育兒福利及AI教育等具體施政成果，具體說明過去四年的政策推動與未來規畫。從通學步道改善、幸福住宅擴充，到399元雙北公車定期票，都提出明確數據及政策目標，展現現任市長以施政紀錄接受市民檢驗的最佳態度。

陳以信表示，蔣萬安在政見會中也直接回應民進黨候選人沈伯洋都更、英語教育、公務員彈性上下班及教師減壓主張，指出市府已有相關措施，並提出後續精進方向。這也凸顯本場政見會的重要問題：候選人提出的新政策，究竟與現行措施有何不同？又能為市民帶來多少實質改善？

陳以信質疑，沈伯洋提出「市民大道點亮計畫」，主張在高架橋下設置兒童遊戲場、運動驛站、夜間市集及藝文空間，甚至興建空中廊道。但市民大道是台北重要交通幹道，空中廊道要蓋在哪裡？是否影響高架結構與道路安全？施工及活動人潮會不會造成交通壅塞？橋下設置兒童遊戲場及夜間市集，消防、空汙、噪音與居民生活如何兼顧？

陳以信也指出，沈伯洋提出「無限都更」，也完全沒有交代公有土地來源、住宅交換估價、住戶權益及政府財務負擔。市民關心的不只是政策名稱，更是老屋能否真正完成更新、居民能否獲得合理保障。

陳以信表示，市政改革當然可以提出新構想，但不能忽略既有政策及行政條件。無論是都市更新、公務員彈性上下班或教師減壓，都應先盤點現行制度的成果與不足，再提出具體改革方案。沈伯洋明顯沒有考慮這些重要問題。

陳以信強調，市長不是創意總監，市政更不是畫大餅比賽。沈伯洋應提出完整的政策成本及行政配套，讓市民看見城市願景如何落實，而不是讓漂亮的藍圖最後淪為空中樓閣。

民進黨台北市長候選人沈伯洋出席第九屆台北市長選舉公辦<a href='/search/tagging/2/政見發表會' rel='政見發表會' data-rel='/2/103482' class='tag'><strong>政見發表會</strong></a>。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋出席第九屆台北市長選舉公辦政見發表會。記者曾吉松／攝影

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