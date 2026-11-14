快訊

亞冠賽／敲3轟還是絕望…中華隊不敵南韓無緣爭冠 明與澳洲打季軍戰

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「滿滿膠原蛋白」年輕照 蕭美琴屏東喵鵝連線：夢想、戰鬥力仍在

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東米粉大會師，背板秀出3人求學時期舊照，蕭美琴（中）秀出的是國中畢業照片，周春米（左）跟梁育慈（右）都是台大畢業時的照片。記者劉星君／攝影
屏東米粉大會師，背板秀出3人求學時期舊照，蕭美琴（中）秀出的是國中畢業照片，周春米（左）跟梁育慈（右）都是台大畢業時的照片。記者劉星君／攝影

副總統蕭美琴今南下屏東，力挺屏東縣長周春米與屏東隊，一整天連跑萬丹、屏東市、內埔鄉與長治，展開四場「喵鵝連線」造勢，下午在縣立體育館草坪前「有米有梁・喵鵝連線」屏東米粉大會師，背板特別秀出蕭美琴、周春米及梁育慈三人求學時期照片，蕭美琴幽默說，當年三人都充滿夢想，也有「滿滿膠原蛋白」，雖經歲月淬鍊，依然有夢想、有戰鬥力。

周春米競總指出，「喵鵝連線」主軸，大家熟知副總統蕭美琴在國際外交以「戰貓」聞名；縣長周春米這4年屏東打拚政績，大家都「鵝樂」，喵鵝連線，屏東亮起來。

三人今天同台，背板秀出三人求學時期舊照，蕭美琴秀出的是國中畢業照片，周春米跟梁育慈都是台大畢業時的照片。

蕭美琴站台說，春米「齣頭（台語）」很多，她兩周前到宜蘭時，她高中畢業照拿出來放，被拿來當作「擋泥板」，沒想到這次來屏東，把她國中畢業照找出來。她看著台上三人背板年輕照片，「都是我們青春少女時期，充滿夢想，也有滿滿的膠原蛋白」，當時很天真、很有理想，現在雖經過歲月淬鍊，但依然有夢想，依然有戰鬥力。

「我這隻戰貓，還有全台灣重要鵝樂，聚在一起成為喵鵝連線！」蕭美琴說，每次來屏東都有無比感動，外界常認為屏東位處「台灣尾」，距離遙遠、資源相對不足，但歷任縣長與地方努力，屏東持續蛻變。

今天下午在縣立體育館前造勢，蕭美琴站台尾聲，現場下起雨，蕭美琴說，之前來屏東豔陽高照，又熱又溫暖，代表屏東人熱情，「今天有一點遇水則發」，她也提醒大家，選前到最後，不能過度樂觀，要戒慎恐懼，大家用今天在風雨中生信心這股毅力，每張票要投出來。

周春米說，這場選舉持續用政策爭取認同、用做事贏得信任，讓產業發展機會與城市進步成果，落實到鄉親生活。

今米粉大會師邀請總統府秘書長潘孟安、農業部長陳駿季、前縣長曹啟鴻、立委鍾佳濱、伍麗華、徐富癸共同站台。

蕭美琴之後趕往內埔六堆紀念公園舉辦內埔區團結造勢。晚間到長治鄉新潭頭玄天上帝廟舉行屏北區團結造勢暨周春米、長治鄉長候選人邱佳娟聯合競選總部成立大會，展現屏東隊團結。

副總統蕭美琴（前排中）今在屏東連跑四場， 下午在屏東縣立體育館前草皮上，號召萬人力挺周春米（前排左）與屏東市長候選人梁育慈（前排右），凝聚「做事拚未來，屏東亮起來」的支持力量。記者劉星君／攝影
副總統蕭美琴（前排中）今在屏東連跑四場， 下午在屏東縣立體育館前草皮上，號召萬人力挺周春米（前排左）與屏東市長候選人梁育慈（前排右），凝聚「做事拚未來，屏東亮起來」的支持力量。記者劉星君／攝影

副總統蕭美琴（前排中）今在屏東連跑四場， 下午在屏東縣立體育館前草皮上，號召萬人力挺周春米（前排左）與屏東市長候選人梁育慈（前排右），凝聚「做事拚未來，屏東亮起來」的支持力量。記者劉星君／攝影
副總統蕭美琴（前排中）今在屏東連跑四場， 下午在屏東縣立體育館前草皮上，號召萬人力挺周春米（前排左）與屏東市長候選人梁育慈（前排右），凝聚「做事拚未來，屏東亮起來」的支持力量。記者劉星君／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 屏東縣選舉 蕭美琴 周春米 梁育慈

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

從上帝的餐桌到通往宇宙起點 蕭美琴挺周春米談屏東願景

屏東推「最南解答之書」專書及展覽 記錄青年創業經驗

蘇巧慧新莊萬人造勢...陳其邁站台：如果有好市長 新北脫胎換骨

安心大遊行壓軸 蔣萬安唱周杰倫告白氣球...3度深情擁抱太太石舫亘

相關新聞

影／蘇巧慧遭神將擊中門牙斷裂濺血 忍痛唱完粉紅超跑

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在新莊辦造勢，進場時疑似被一同演出的神將（大仙尪仔）的手揮到臉，疑似造成門牙斷裂，蘇巧慧仍敬業地將「粉紅超跑」唱完，即使滿口鮮血，她仍態度鎮定，唱完歌曲時，她勇敢地說「見紅是保佑，再困難都沒關係」。

中和團結之夜藍營三子力挺 直誇李四川辯論會嗆爆蘇巧慧

新北市長選戰倒數，藍綠今晚尬場，國民黨候選人李四川在藍營大票倉中和區舉辦「中和大團結之夜」，晚間七點過後，現場湧入六千名熱情民眾支持，稍晚藍營立委們輪番上陣，待國民黨主席鄭麗文助講後不久，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕一起與李四川同時登台，現場氣勢高昂。

陳以信指蔣萬安以施政數據接受檢驗 質疑沈伯洋政見缺評估

針對今日台北市長電視政見發表會，國民黨文傳會主委陳以信指出，台北市長蔣萬安以交通安全、都市更新、住宅政策、育兒福利及AI教育等具體施政成果，具體說明過去四年的政策推動與未來規畫。從通學步道改善、幸福住宅擴充，到399元雙北公車定期票，都提出明確數據及政策目標，展現現任市長以施政紀錄接受市民檢驗的最佳態度。

許淑華爆吃東發號沒付錢？ 蔣萬安曝店家不收：堅持付才由自治會幫忙

選戰倒數，台北市長蔣萬安昨到饒河夜市拜票，並在先前發生「菜單遮蔽簽名」風波的東發號用餐，今民進黨議員許淑華爆料，稱蔣在東發號掃街用餐時沒付錢，蔣今受訪說，店家說要招待，但我們堅持一定要付，店家還是不收，所以把錢交給自治會長，請會長幫處理。

蘇巧慧出席造勢活動門牙斷裂仍態度鎮定 李四川：盼早日康復

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在新莊辦造勢，進場時疑似被一同演出的神將（大仙尪仔）的手揮到臉，疑似造成門牙斷裂，蘇巧慧仍將「粉紅超跑」唱完，態度鎮定，唱完歌曲時她說「見紅是保佑，再困難都沒關係」。

鄭麗文笑稱李四川從奶昔大哥變陳高 辯論會表現超嗆辣

新北市長選戰倒數，藍綠今晚尬場，國民黨候選人李四川在中和辦「中和大團結之夜」，除有「藍營三子」新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕都將力挺，晚間七點過後，中和大團結之夜會場湧入6千人到場，現場「凍蒜」聲不斷，要在中和衝出藍營團結氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。