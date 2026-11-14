影／蘇巧慧遭神將擊中門牙斷裂濺血 忍痛唱完粉紅超跑

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在新莊辦造勢，進場時疑似被一同演出的神將（大仙尪仔）的手揮到臉，疑似造成門牙斷裂，蘇巧慧仍敬業地將「粉紅超跑」唱完，即使滿口鮮血，她仍態度鎮定，唱完歌曲時，她勇敢地說「見紅是保佑，再困難都沒關係」。

主持人林宜瑾、邱議瑩向全場支持者說，蘇巧慧稍早遭神像打到，需要先止血休息，讓許多支持者聽了相當揪心。

隨後蘇巧慧再度上台報平安，她戴起口罩，幽默地說，可見得她提出假牙補助政見是很重要的，不只照顧長輩，還能顧漂亮，展現堅強、樂觀態度。

今晚的助講陣容還包括賴清德總統、前總統蔡英文、高雄市長陳其邁等，卡司堅強。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在新莊辦造勢，進場時疑似被一同演出的神將（大仙尪仔）的手揮到臉，疑似造成門牙斷裂，蘇巧慧仍敬業地將「粉紅超跑」唱完，即使滿口鮮血，她仍態度鎮定，唱完歌曲時，她勇敢地說「見紅是保佑，再困難都沒關係」。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在新莊辦造勢，進場時疑似被一同演出的神將（大仙尪仔）的手揮到臉，疑似造成門牙斷裂，蘇巧慧仍敬業地將「粉紅超跑」唱完，即使滿口鮮血，她仍態度鎮定，唱完歌曲時，她勇敢地說「見紅是保佑，再困難都沒關係」。記者林昭彰／攝影