大雨不斷高呼「凍蒜」 蘇清泉東港造勢提前結束

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今天在故鄉東港東隆宮前廣場舉辦「屏東好未來、屏南大團結」造勢活動，邀請立委馬文君、中廣主持人王淺秋等人助講。不過天公不作美，現場下起大雨還雷聲不斷，不少民眾中途離開，但也有熱情支持者參與到最後。

蘇清泉於晚上6時30分入場，包括國民黨籍東港鎮長候選人洪志明，縣議員候選人周芸均、胡嘉玲、吳慈慧等人也到場。現場也請到北漂年輕人及東港安泰醫院病患家屬，感謝蘇清泉行醫30年來解決偏鄉醫療不足的問題，醫院也讓許多長輩得到好的照顧，讓離鄉背井的年輕人能放心在外打拼。

馬文君則痛批民進黨政府在國防裝備預算方面浮亂編列，像原本一瓶8元的戰備水，竟然編列120元，等國民黨立委刪減後，才抹黑他們亂刪國防預算。另外菲律賓常為難我們的漁民，但民進黨政府竟將才用18年的海巡艦送給菲，讓他們來對付我們的漁民。呼籲大家一起教訓民進黨政府，支持蘇清泉當選屏東縣長。

由於雨勢過大，現場原本準備的十二支麥克風，被淋到故障只剩兩支可使用。擔心有老人家因雨受寒，蘇清泉本人沒有致詞，最後與太太蘇主榮及各黨籍候選人一起站在舞台上高呼「蘇清泉凍蒜！」後，便提早結束活動。

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今天舉辦「屏東好未來、屏南大團結」造勢活動，現場下起大雨，有民眾中途離開。記者潘奕言／攝影

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今天舉辦「屏東好未來、屏南大團結」造勢活動，現場下起大雨，有熱情支持者參與到最後。記者潘奕言／攝影