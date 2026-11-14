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安心大遊行神秘嘉賓...「蜂蜜檸檬」吳萼洋現身挺蔣萬安：我才是真洋流

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
曾在2018年參選台北市長的吳萼洋今天也來了，他上台致詞表示，他最近常聽到「洋流」，聽到時還嚇一跳，稱「我又沒有要選舉，怎麼有人鼓吹洋流？」後才發現「此流飛彼流」，並稱自己是「老字號洋流」、「真洋流」。圖／截自供訊直播
曾在2018年參選台北市長的吳萼洋今天也來了，他上台致詞表示，他最近常聽到「洋流」，聽到時還嚇一跳，稱「我又沒有要選舉，怎麼有人鼓吹洋流？」後才發現「此流飛彼流」，並稱自己是「老字號洋流」、「真洋流」。圖／截自供訊直播

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今天舉辦安心大遊行，包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人力挺，曾在2018年參選台北市長的吳萼洋今天也來了，他上台致詞表示，他最近常聽到「洋流」，聽到時還嚇一跳，稱「我又沒有要選舉，怎麼有人鼓吹洋流？」後才發現「此流飛彼流」，並稱自己是「老字號洋流」、「真洋流」。

蔣萬安今天在北市府前廣場舉辦安心大遊行造勢，被安排為神秘嘉賓的吳萼洋一上台就高歌一曲，他致詞表示，距離上次選舉已經八年過去，「抗戰仍要繼續」，當年有很多國中生、高中生現在都有投票權了，呼籲大家要投給誠懇、正直、善良、講話說話算話的蔣萬安。

吳萼洋也稱讚蔣萬安上任後，做好多好的事情，很注重人民健康，其中最讓他感動的是免費營養午餐、班班有鮮奶，就是注重市民的健康，從基層打起，這樣健康的人長大就不容易生病，國家就會強盛，人民健康，健保財務就沒有負擔，並且開玩笑說，「既然現在班班有鮮奶，是否可以班班有蜂蜜檸檬，但蔣萬安市長不要有壓力，沒有關係，可以期待。」

吳萼洋表示，國民黨的特質是誠懇、實在、認真做事，相對於洋裡洋氣的對手，他也不忘幫李四川拉票，表示李四川過去在高雄市副市長任內，就像是勤奮的老牛，後來到台北市當副市長，只要有工地的事他就會在現場，這就是國民黨人認真做事、苦幹實幹的精神。

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