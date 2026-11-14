蘇巧慧新莊萬人造勢...陳其邁站台：如果有好市長 新北脫胎換骨

新北市長選情緊繃，民進黨候選人蘇巧慧今晚在新莊辦萬人造勢，支持者不畏風雨相挺。賴清德總統、前總統蔡英、高雄市長陳其邁等人出席造勢，展現綠營團結取勝決心。

高雄市長陳其邁今晚到新莊助講，他透露，昨天有觀看蘇巧慧參加公辦電視政見會的表現，蘇可以從年輕人的角度、媽媽的角度，聽她的政見發表非常感動，讓人相信蘇可以帶領城市往正確的方向走，讓新北愈來愈好。

陳其邁說，BTS近期將在高雄開演唱會，高雄成為國際天團首選的城市，能配合不同天團的特色，城市就像歌迷一樣，能提供不同的應援創意，已打響演唱會天堂品牌。

陳其邁也說，高雄的台積電發展已經起飛，2奈米廠開始量產，土地整治、設廠作業時間壓縮到2年，嘉義、台南、高雄、屏東成為最有價值的產業聚落。

「新北條件其實比高雄更好，如果有好的市長，新北一定能脫胎換骨。」陳其邁稱讚蘇巧慧符合好市長的三個條件，包括會創新、會溝通、會做事。陳還說，政治人物口才好比比皆是，但蘇巧慧很能和小朋友溝通，證明她很會溝通，蘇巧慧主持「水獺媽媽悄悄話」已經6年，帶起很大回響，巧粉橫跨各年齡層。

陳其邁引用鬼滅之刃的一句話「我們必須成為比昨天的自己更堅強的自己」，新北也會成為比昨天的新北還要更強的新北。

陳其邁還說，雖然南部選情相對穩定，但城市競爭愈來愈激烈，他提醒高雄市長候選人賴瑞隆要更努力，才能持續提升高雄競爭力。

新北市長選情緊繃，民進黨候選人蘇巧慧今晚在新莊辦萬人造勢，支持者不畏風雨相挺，高雄市長陳其邁等人出席造勢，展現綠營團結取勝決心。記者林昭彰／攝影

新北市長選情緊繃，民進黨候選人蘇巧慧今晚在新莊辦萬人造勢，支持者不畏風雨相挺，高雄市長陳其邁等人出席造勢，展現綠營團結取勝決心。記者林昭彰／攝影